https://uz.sputniknews.ru/20220426/megafon-anonsiroval-srazu-neskolko-proektov-s-uzbekistanom--video-24221408.html

МегаФон анонсировал сразу несколько проектов с Узбекистаном – видео

МегаФон анонсировал сразу несколько проектов с Узбекистаном – видео

Подобнее о сотрудничестве и проектах "МегаФон" и Узбекистана в области автомобильных дорог и телемедицины – смотрите в нашем материале.

2022-04-26T16:21+0500

2022-04-26T16:21+0500

2022-04-26T16:55+0500

видео

узбекистан

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дороги

сотрудничество

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"МегаФон", Digital Holding и Государственный комитет Узбекистана по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия".Первым проектом станет создание на автомобильных дорогах страны интеллектуальной системы весогабаритного контроля. "МегаФон" выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию аналогичной системы на территории России.Известно, что российская компания также поделится опытом применения инновационных технологий при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.Кроме этого, "МегаФон" будет помогать развивать цифровизацию системы здравоохранения Узбекистана. До 2025 года планируется внедрение платформы телемедицины и выписки электронных рецептов.По словам представителя компании, Digital Holding готов активно участвовать в реализации данных проектов.Напомним: компании Digital Holding, "Мегафон", а также компания при министерстве здравоохранения Узбекистана "IT-Med" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации здравоохранения. Соглашение стороны подписали в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Digital Holding — это совместное предприятие "Мегафона", "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана. В его структуру входят телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon.У компании большой опыт в реализации подобных проектов в других странах. Поэтому она готова предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане.Читайте также:

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