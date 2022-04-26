https://uz.sputniknews.ru/20220426/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-26-aprelya-24210789.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 апреля

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 26 апреля

За манипуляциями США скрыто намерение любыми путями затянуть спецоперацию на Украине.

2022-04-26T12:33+0500

2022-04-26T12:33+0500

2022-04-26T12:33+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. О последних событиях, произошедших ночью 26 апреля, в ходе спецоперации России на Украине, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Великобритания запретит экспортировать в Россию технологии и товары, которые "могут использоваться против Украины", сообщили в британском департаменте международной торговли. Среди этих товаров "может быть оборудование для перехвата и мониторинга". О каком именно оборудовании и технологиях идет речь, в заявлении не говорится.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил награду в миллион долларов за сведения о местонахождении чеченцев, сбежавших на Украину."Я объявляю награду в миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится так называемый "шейх-мансуровский и дудаевский батальон"... Мы их не должны упустить, мы должны их уничтожить или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман", — заявил Кадыров.Россия с второго марта отправила на Украину более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов. С начала спецоперации эвакуировано более 975 тысяч человек, из которых больше 178 тысяч — дети. Границу России пересекло более 127 тысяч личных автомобилей. В России работают 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Прибывающим оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Беженцы получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а детей отправляют в школы и детские сады, сообщил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины. Повреждены четыре дома, пострадавших среди мирных жителей нет. Накануне он заявил об обстреле села Журавлевка. По предварительной информации, пострадали два человека.Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что за действиями Вашингтона скрыто намерение любыми путями затянуть спецоперацию на Украине. Глава дипмиссии, прокомментировав стремление Белого дома запросить у конгресса дополнительные ассигнования для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину, задался вопросом: не лучше ли "использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция"?"Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца", — отметил Антонов.По словам посла, США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, "тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене".Читайте также:Запад очень напуган: Россия побеждаетГаспарян заявил о подготовке новых провокаций на Украине — видео

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украина, сша