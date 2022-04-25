https://uz.sputniknews.ru/20220425/gasparyan-zayavil-o-podgotovke-novyx-provokatsiy-na-ukraine--video-24179249.html
Гаспарян заявил о подготовке новых провокаций на Украине — видео
Гаспарян заявил о подготовке новых провокаций на Украине — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik рассказал о сорванной эвакуации в Мариуполе, провокации ВСУ и демонтаже памятников СССР.
2022-04-25T09:41+0500
2022-04-25T09:41+0500
2022-04-25T09:41+0500
видео
украина
провокации
ссср
эвакуация
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Ранее Гаспарян объяснил, на что готов пойти Киев ради своего спасения и почему это все равно не поможет.Напомним, что спецоперация на Украине длится уже третий месяц. Президент России Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны неоднократно отмечали, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Мирным жителям ничего не угрожает и речи об оккупации не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:
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украина, провокации, видео, ссср, эвакуация
Гаспарян заявил о подготовке новых провокаций на Украине — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik рассказал о сорванной эвакуации в Мариуполе, провокации ВСУ и демонтаже памятников СССР.
Ранее Гаспарян объяснил
, на что готов пойти Киев ради своего спасения и почему это все равно не поможет.
Напомним, что спецоперация на Украине длится уже третий месяц. Президент России Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны неоднократно отмечали, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Мирным жителям ничего не угрожает и речи об оккупации не идет, подчеркивал Путин.