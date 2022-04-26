https://uz.sputniknews.ru/20220426/pushilin-boeviki-s-azovstali-prosyat-ob-evakuatsii-v-turtsiyu-24222877.html

Пушилин: боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию

Пушилин: боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию

Глава ДНР Пушилин сообщил, что украинские силовики не доверяют Киеву и просят эвакуировать их в Турцию.

2022-04-26T18:02+0500

2022-04-26T18:02+0500

2022-04-26T23:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

украина

боевики

киев

турция

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Боевики, которых российские войска и силы ДНР заблокировали на "Азовстали", просят отпустить их с оружием в Турцию. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьёв LIVE".По его словам, они пытаются связаться как с российскими военными, так и с силами ДНР, чтобы "сторговаться, как им лучше сдаться".Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские власти вновь сорвали эвакуацию мирных граждан с комбината "Азовсталь". На момент 20.00 по московскому времени 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором никто не воспользовался.Также в эфире программы Пушилин рассказал, что текущая обстановка в Приднестровье и граничащих с Украиной регионах России требует продолжить операцию.С начала спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных регионах России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по складу на месте временной дислокации воинской части в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде, а затем типографию в промпарке "Северный".Помимо этого, неоднократно обстрелам подвергались села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.Также 26 апреля стало известно о подрыве двух самых мощных антенн радиопередающего центра в Приднестровье, который ретранслировал российское радио. Накануне неизвестные обстреляли из гранатомета здание министерства госбезопасности в Тирасполе.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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днр, украина, боевики, киев, турция