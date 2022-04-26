https://uz.sputniknews.ru/20220426/putin-pogovoril-po-telefonu-s-erdoganom-24226121.html

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Президент России заявил, что Киев должен приказать боевикам в "Азовстали" сложить оружие. 26.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-26T21:10+0500

2022-04-26T21:10+0500

2022-04-26T23:26+0500

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора главы государств обсудили ход специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба российского лидера.Президенты обсудили ход военной операции и предпринимаемые российской стороной усилия по обеспечению безопасности мирных граждан.Президент Путин подчеркнул, что Мариуполь полностью освобожден и бои в нем не ведутся.Он также рассказал о состоянии дел на переговорах представителей России и Украины.Главы государств договорились продолжать координировать действия оборонных ведомств двух стран, чтобы обеспечить безопасный выход турецких судов из портов на Черном море по организованному Россией гуманитарному коридору.В области двусторонних отношений президенты обсудили сотрудничество в сфере авиасообщения и туризма, а также в торгово-экономической сфере.Читайте также:Пушилин: боевики с "Азовстали" просят об эвакуации в Турцию

россия

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган