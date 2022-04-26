https://uz.sputniknews.ru/20220426/rossiya-i-kitay-vystroili-infrastrukturu-dlya-torgovli-v-natsvalyute-24217665.html
Россия и Китай выстроили инфраструктуру для торговли в нацвалюте
Россия и Китай выстроили инфраструктуру для торговли в нацвалюте
Замглавы МИД России Моргулов: национальные валюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.
2022-04-26T15:08+0500
2022-04-26T15:08+0500
2022-04-26T15:08+0500
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китай
мид рф
игорь моргулов
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. Доля в расчетах в рублях и юанях растет на протяжении последних лет, заявил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов.Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что последние события наглядно продемонстрировали, что именно национальные валюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.Также он отметил, что доля нацвалют "существенно выросла за последние годы" в торговле двух государств.Читайте также:
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китай, мид рф, игорь моргулов
Россия и Китай выстроили инфраструктуру для торговли в нацвалюте
Замглавы МИД России Моргулов: национальные валюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. Доля в расчетах в рублях и юанях растет на протяжении последних лет, заявил замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что последние события наглядно продемонстрировали, что именно национальные валюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.
"У нас с Китаем выстроена в этой области необходимая инфраструктура: в России действует уполномоченный для клиринга юаней банк, на Московской бирже ведутся торги парой рубль-юань, между центробанками заключено соглашение о валютном свопе", - цитирует Моргулова РИА Новости.
Также он отметил, что доля нацвалют "существенно выросла за последние годы" в торговле двух государств.
"В первом полугодии прошлого года она (доля нацвалют – Sputnik) составила порядка 25%. Уверен, что в ближайшее время мы станем свидетелями ее дальнейшего стремительного роста", - сообщил замминистра.