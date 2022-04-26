https://uz.sputniknews.ru/20220426/rossiya-stala-veduschey-stranoy-po-investitsiyam-v-uzbekistan-24218273.html

Россия стала ведущей страной по инвестициям в Узбекистан

Россия стала ведущей страной по инвестициям в Узбекистан

По итогам прошлого года российские компании вложили в узбекские проекты свыше двух миллиардов долларов.

2022-04-26T16:37+0500

2022-04-26T16:37+0500

2022-04-26T16:37+0500

экономика

узбекистан

инвестиции

партнерство

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Россия стала ведущей страной по инвестициям в Узбекистан, заявил во вторник председатель торгово-промышленной палаты республики Даврон Вахабов.По итогам прошлого года российский бизнес направил на проекты в республике свыше двух миллиардов долларов, отметил Вахабов на панельной сессии в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия". Вахабов напомнил, что по итогам прошлого года Россия стала и самым крупным внешнеторговым партнером Узбекистана — этот показатель увеличился на треть, до 7,5 миллиарда долларов. При этом порядка трети экспорта текстиля и плодоовощной продукции из Узбекистана пришлось на рынок РФ.По его данным, Узбекистан сегодня ведет активное межрегиональное сотрудничество с более чем 80 субъектами РФ. В числе активных российских партнеров — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Новосибирская области.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных и внешнеторговых партнеров Узбекистана. Совокупные инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили 10 миллиардов долларов. По итогам прошлого квартала РФ заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана. По данным официальной статистики, торговый оборот между двумя странами в первом квартале текущего года увеличился в 1,46 раза, до 1,865 миллиарда долларов (14,2% в общей внешней торговле Узбекистана).Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" проходит с 25 по 27 апреля в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр".Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.

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узбекистан, инвестиции, партнерство