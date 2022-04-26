https://uz.sputniknews.ru/20220426/tashkentskiy-perelom-kak-stixiya-izmenila-oblik-uzbekskoy-stolitsy-18515956.html

Ташкентский перелом: как стихия изменила облик узбекской столицы

Ташкентский перелом: как стихия изменила облик узбекской столицы

Землетрясение оставило без крова свыше 300 тысяч человек, проживавших в Ташкенте. По случаю этой даты для Sputnik поделился своими воспоминаниями историк, писатель Борис Голендер.

2022-04-26T13:22+0500

2022-04-26T13:22+0500

2022-04-26T13:17+0500

общество

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Палаточное братствоВ истории Ташкента и биографии его горожан 26 апреля 1966 года – переломная дата, разделившая время на "до" и "после" землетрясения. Разрушенной оказалась центральная часть города с малоэтажными постройками. Многие здания, даже те, что располагались близко к эпицентру, уцелели. Однако город пришлось отстраивать практически заново.По словам Бориса Голендера, сейсмическую опасность в Ташкенте осознавали всегда и еще в прошлом столетии учитывали геологические особенности при возведении зданий, особенно минаретов. Да, их не так много, но те, что остались, вполне устойчивы к подземным толчкам. Строители извлекли уроки из разрушительного землетрясения, которое случилось в Андижане в начале XX века. Специальная комиссия во главе с помощником туркестанского генерал-губернатора по строительной части Вильгельмом Гейнцельманом, который 22 года руководил делами в Туркестане, приехала в Андижан провести исследования и измерить трещины, образовавшиеся после землетрясения. В результате этих работ были выведены специальные нормали, по которым впоследствии возводили дома и в туркестанском крае, и самом Узбекистане. Построенные с учетом данных рекомендаций здания вполне нормально пережили катаклизмы, в том числе апрельские толчки и последующие афтершоки.Однако частный сектор, который преобладал в районе Кашгарка, возводился без особых технических изысканий, потому и подвергся наибольшим разрушениям. На помощь Ташкенту в 1966 году пришли все республики Советского Союза. Около миллиона добровольцев в разное время побывали на строительных площадках столицы Узбекской СССР. Памятником этой солидарности и взаимовыручке стал мемориальный комплекс "Мужество" работы скульптора Дмитрия Рябичева и архитектора Сабира Адылова, открытый в мае 1976 года. На символическом кубе отмечены дата и время природной катастрофы, когда замерли стрелки почти на всех часах в городе на отметке 5:23. Стелы этого памятника повествуют о ходе восстановления Ташкента силами всей страны.Стихия сплотила людей, которые, несмотря на суровые условия, жару и неустроенность, дружно переживали общую беду. При этом не было никакого мародерства, все друг друга поддерживали. Возмущение кристаллических плитМесто для монумента выбрано не случайно: именно здесь располагался эпицентр землетрясения. Борис Голендер пояснил, что под городом с северо-востока на юго-запад по ходу течения реки Чирчик находятся две кристаллические плиты, которые плавают в магме на глубине не менее 6 километров от поверхности земли вниз. Когда происходят какие-то возмущения между этими пластами, возникают ташкентские землетрясения. Почти за век до памятной катастрофы 1966 года, когда европейская часть столицы республики еще не была построена, Ташкент также подвергся удару стихии и жертв тогда было гораздо больше, а старый город серьезно пострадал. Многие памятники архитектуры были воссозданы заново.Установить эпицентр землетрясения 1966 года по приборам не удалось, потому что была разрушена сейсмостанция. Карту стихийного бедствия формировали по характеру повреждений. Ученые пришли к выводу, что точка наибольшего воздействия располагалась на границе старого и нового города, на берегу канала "Анхор". Тут и решено было поставить мемориальный комплекс.Вечно живой Ташкент Первоочередной задачей весной 1966 года стало строительство жилья, хотя бы временного, чтобы разместить всех, кто лишился крова.Опыт возведения таких домов в СССР и в Ташкенте в частности уже имелся: после войны миллионы беженцев приезжали в Узбекистан, а для их размещения требовались новые дома. Щитовые, или как их называли в Союзе, финские домики в этом смысле очень помогли решить жилищный вопрос.Борис Голендер приводит в пример Сергелийскую пойму, которую начали активно застраивать после землетрясения 1966 года. Там возвели квартал "Спутник", состоящий преимущественно из таких двухэтажных быстровозводимых домов. Технология оказалась проверенной и надежной, а жилье строилось капитально, поэтому до сих пор стоит и используются жителями. На момент ташкентского землетрясения в городе было всего два 9-этажных жилых дома, которые тоже сохранились до наших дней – они стоят в начале и конце улицы Шота Руставели. Первые кварталы Чилонзара также были возведены еще до трагедии 1966-го, но благополучно пережили стихию. Многие ностальгировали по старому уютном Ташкенту, но, по словам историка, настоящий город не может замереть в первозданном виде – ему нужно развитие. В качестве примера он привел "умирающую Венецию", которая давно стала памятником, а не местом для жизни.Подробнее об истории Ташкентского землетрясения и о том, как восстанавливали город из руин, читайте в нашем спецпроекте.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/sputnik-dlya-jizni-kak-stroilsya-gorodok-dlya-postradavshix-ot-tashkentskogo-zemletryaseniya-18503970.html

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