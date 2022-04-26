Узбекистан и Россия сотрудничают в стратегическом развитии
13:38 26.04.2022 (обновлено: 13:43 26.04.2022)
© Из архива Агентства стратегических инициатив, фотограф Татьяна МастероваГлава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
© Из архива Агентства стратегических инициатив, фотограф Татьяна Мастерова
Опыт сотрудничества агентств стратегических инициатив двух государств может стать моделью для других государств Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В Узбекистане по примеру России могут появиться пространства коллективной работы "Точки кипения".
Сотрудничество в этом проекте, а также во внедрении инвестиционных стандартов и подготовке кадров обсудили в ходе встречи в Ташкенте глава российского Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и руководитель Агентства стратегического развития Узбекистана (АСР) Лазиз Кудратов.
"Мы обозначили широкий круг вопросов, касающихся в том числе развития инвестиционного потенциала регионов, подготовки кадров по актуальным для Узбекистана направлениям и программам. Здесь наша задача – выработка единых стандартов и методологий, тиражирование лучших практик", - рассказала корреспонденту Sputnik Светлана Чупшева.
Меморандум о сотрудничестве руководители двух агентств подписали еще в ноябре прошлого года. В нем обозначены 15 направлений взаимодействия, в том числе в рамках проекта "Точка кипения". В настоящее время специалисты агентств разрабатывают два варианта пространств коллективной работы – университетский и городской. Для знакомства с российским опытом представители из Узбекистана планируют побывать в Москве и пообщаться с коллегами из проекта.
"Мы хотим создать отдельный павильон на территории Экспоцентра и показать обществу, руководителям наших министерств и ведомств, каким образом формировать подходы к стратегическому развитию и какие методики использовать, какие цели и задачи мы должны перед собой поставить, чтобы вывести страну на новый уровень развития", – отметил глава АСР Лазиз Кудратов.
Еще одним проектом, который АСР планирует перенять у российских коллег – сетевой Университет 20.35, запущенный АСИ в 2017 году. Университет реализует короткие образовательные программы для населения в сфере IT-технологий. Здесь представлены лучшие образовательные программы Яндекса, Сбербанка, технологических компаний по разным направлениям. АСИ изучает возможности сотрудничества с университетами в Узбекистане, чтобы предлагать местным потребителям программы быстрой подготовки кадров под запрос местной экономики.
"Узбекистан – это молодая страна, у нас более 60 % населения – моложе 30 лет, и вопросы качественной подготовки кадров входят в число наших приоритетов", – подчеркнул глава Агентства стратегического развития Узбекистана.
Агентство стратегических инициатив за время работы достигло больших результатов. Если раньше разница в реализации проектов в зарубежных странах, например, в Малайзии, и в российском регионе из-за несовершенства законодательства составляла пять лет, то сегодня Россия входит в топ-10 экономик мира с точки зрения регулирования.Благодаря в том числе работе сотрудников агентства
"И очень важно, чтобы бизнес Узбекистана и России не чувствовал разницы с другими странами с точки зрения каких-то общих стандартов, в вопросах получения различных лицензии, разрешений, доступа к инфраструктуре. Это даст еще больший благоприятный эффект для развития бизнеса," сказала Чупшева корреспонденту Sputnik.
Опыт взаимодействия АСИ с Узбекистаном может стать моделью для других стран Центральной Азии, считает Светлана Чупшева.
"Этот опыт может быть полезен другим странам центральной Азии. С коллегами из Казахстана мы уже подписали соглашение, Киргизия также проявила интерес к такому формату работы", – сказала она.
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