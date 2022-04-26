https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-andijane-vpervye-peresadili-pochku-24220487.html
В Андижане впервые пересадили почку
В Андижане впервые пересадили почку
Жителю Шахриханского района, на протяжении нескольких лет страдавшему от почечной недостаточности, провели успешную операцию по пересадки почки. Донором стал его брат.
2022-04-26T18:23+0500
2022-04-26T18:23+0500
2022-04-26T23:39+0500
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андижан
операция
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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В Андижане впервые проведена операция по трансплантации почки, сообщает Национальное информационное агентство "УзА".Жителю Шахриханского района, на протяжении нескольких лет страдавшему от почечной недостаточности, успешно пересадили здоровый орган брата.Операция прошла под руководством директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии Саидмурода Исмоилова в центральной больнице Андижанского городского медицинского объединения.Как отмечается, подобные операции в Узбекистане стали проводить относительно недавно и на сегодняшний день их сделано более 700. Для граждан страны это в том числе большая экономия, ведь лечение на родине обходится в 10 раз дешевле, чем за рубежом.Финансовый вопрос зачастую основополагающий для многих людей. Таким он был и для андижанского пациента. Теперь же его землякам, страдающим аналогичным заболеванием, не придется ездить на лечение даже в Ташкент.В сентябре прошлого года в Ташкенте врачи Республиканского центра хирургии имени академика В. Вохидова впервые самостоятельно провели операцию по трансплантации части печени.Примерно в то же время одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки в 2017 году, родила первенца.
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андижан, операция
В Андижане впервые пересадили почку
18:23 26.04.2022 (обновлено: 23:39 26.04.2022)
Жителю Шахриханского района, на протяжении нескольких лет страдавшему от почечной недостаточности, провели успешную операцию по пересадке почки. Донором стал его брат.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik.
В Андижане впервые проведена операция по трансплантации почки, сообщает
Национальное информационное агентство "УзА".
Жителю Шахриханского района, на протяжении нескольких лет страдавшему от почечной недостаточности, успешно пересадили здоровый орган брата.
Операция прошла под руководством директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии Саидмурода Исмоилова в центральной больнице Андижанского городского медицинского объединения.
Как отмечается, подобные операции в Узбекистане стали проводить относительно недавно и на сегодняшний день их сделано более 700. Для граждан страны это в том числе большая экономия, ведь лечение на родине обходится в 10 раз дешевле, чем за рубежом.
Финансовый вопрос зачастую основополагающий для многих людей. Таким он был и для андижанского пациента. Теперь же его землякам, страдающим аналогичным заболеванием, не придется ездить на лечение даже в Ташкент.
В сентябре прошлого года в Ташкенте врачи Республиканского центра хирургии имени академика В. Вохидова впервые самостоятельно провели
операцию по трансплантации части печени.
Примерно в то же время одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки в 2017 году, родила первенца.