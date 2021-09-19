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https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-proveli-neskolko-operatsiy-po-transplantatsii-20557979.html
В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации
В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации
В клиниках республики успешно пересажена часть печени, вживлен кохлеарный аппарат, а женщина после пересадки почки благополучно родила. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T19:01+0500
2021-09-19T19:01+0500
общество
медицина
трансплантация органов
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Республиканском центре хирургии имени академика В. Вохидова проведена успешная операция по трансплантации части печени, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Telegram-канале.Донором для 32-летнего Уктама Ахмедова с патологией печени стала его 28-летняя супруга. Операция, длившаяся из-за технических сложностей 14 часов, завершилась успешно. В настоящее время состояние пациента стабильно, донор переведена в обычную палату.Помимо этого, в детском многопрофильном центре им. У. Холмурадова в городе Нукусе проведена успешная имплантация кохлеарных аппаратов двум малышам 2017 и 2019 годов рождения. Оба ребенка в хорошем состоянии и находятся под наблюдением врачей.Операция проведена на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.За последние пять лет в стране имплантированы кохлеарные аппараты более чем 1100 пациентам. Впервые такая высокотехнологичная операция проведена в регионе республики.Еще одним достижением трансплантологии в республике можно считать то, что одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки, на днях родила первенца.Анезия Утагенова из Каракалпакстана перенесла трансплантацию почки в 2017 году. По словам врачей, многие специалисты по всему миру резко против беременности и родов у пациенток после трансплантации почек, поскольку беременность может представлять серьезную угрозу как для плода, так и для матери.Напомним, в республике в настоящее ведется активное развитие хирургии и трансплантологии. По распоряжению президента Шавката Мирзиёева, медицинский центр имени В. Вахидова будет ориентирован на трансплантологию, при нем будет создана иммуногенетическая лаборатория и симуляционный центр. Операции по трансплантации планируется проводить также в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-razvivayut-xirurgiyu-i-transplantologiyu-20483966.html
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медицина, трансплантация органов

В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации

19:01 19.09.2021
1703
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаПациент после трансплантации части печени
Пациент после трансплантации части печени - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
В клиниках республики успешно пересажена часть печени, вживлен кохлеарный аппарат, а женщина после пересадки почки благополучно родила.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Республиканском центре хирургии имени академика В. Вохидова проведена успешная операция по трансплантации части печени, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Telegram-канале.
Донором для 32-летнего Уктама Ахмедова с патологией печени стала его 28-летняя супруга. Операция, длившаяся из-за технических сложностей 14 часов, завершилась успешно. В настоящее время состояние пациента стабильно, донор переведена в обычную палату.
"Стоит отметить, что это десятая операция по ортотопической трансплантации печени, проведенная в нашей стране, и первая, которую узбекистанские врачи провели самостоятельно", - говорится в сообщении Минздрава.
Помимо этого, в детском многопрофильном центре им. У. Холмурадова в городе Нукусе проведена успешная имплантация кохлеарных аппаратов двум малышам 2017 и 2019 годов рождения. Оба ребенка в хорошем состоянии и находятся под наблюдением врачей.
Операция проведена на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.
"Когда я учился в Ташкентском педиатрическом медицинском институте, я мечтал, чтобы в Нукусе делали такие сложные операции, - рассказывает врач Детского многопрофильного медицинского центра Республики Каракалпакстан Женгис Бекеев. - К счастью, сегодня не только сбылась эта мечта, но и я в качестве врача участвовал в такой высокотехнологичной операции".
За последние пять лет в стране имплантированы кохлеарные аппараты более чем 1100 пациентам. Впервые такая высокотехнологичная операция проведена в регионе республики.
Еще одним достижением трансплантологии в республике можно считать то, что одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки, на днях родила первенца.
Анезия Утагенова из Каракалпакстана перенесла трансплантацию почки в 2017 году. По словам врачей, многие специалисты по всему миру резко против беременности и родов у пациенток после трансплантации почек, поскольку беременность может представлять серьезную угрозу как для плода, так и для матери.
"Анезия Утагенова во время беременности находилась под наблюдением квалифицированных нефрологов и трансплантологов. К счастью, ее ребенок родился естественным путем в Республиканском специализированном центре акушерства и гинекологии. Мать и дитя сейчас в хорошем состоянии и выписались из больницы. Их выпустили из больницы", - сообщает пресс-служба Минздрава.
Напомним, в республике в настоящее ведется активное развитие хирургии и трансплантологии. По распоряжению президента Шавката Мирзиёева, медицинский центр имени В. Вахидова будет ориентирован на трансплантологию, при нем будет создана иммуногенетическая лаборатория и симуляционный центр. Операции по трансплантации планируется проводить также в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на презентации итогов развития хирургической службы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Общество
В Узбекистане развивают хирургию и трансплантологию
14 сентября, 11:02
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