https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-proveli-neskolko-operatsiy-po-transplantatsii-20557979.html

В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации

В Узбекистане провели несколько операций по трансплантации

В клиниках республики успешно пересажена часть печени, вживлен кохлеарный аппарат, а женщина после пересадки почки благополучно родила. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T19:01+0500

2021-09-19T19:01+0500

2021-09-19T19:01+0500

общество

медицина

трансплантация органов

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В Республиканском центре хирургии имени академика В. Вохидова проведена успешная операция по трансплантации части печени, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Telegram-канале.Донором для 32-летнего Уктама Ахмедова с патологией печени стала его 28-летняя супруга. Операция, длившаяся из-за технических сложностей 14 часов, завершилась успешно. В настоящее время состояние пациента стабильно, донор переведена в обычную палату.Помимо этого, в детском многопрофильном центре им. У. Холмурадова в городе Нукусе проведена успешная имплантация кохлеарных аппаратов двум малышам 2017 и 2019 годов рождения. Оба ребенка в хорошем состоянии и находятся под наблюдением врачей.Операция проведена на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.За последние пять лет в стране имплантированы кохлеарные аппараты более чем 1100 пациентам. Впервые такая высокотехнологичная операция проведена в регионе республики.Еще одним достижением трансплантологии в республике можно считать то, что одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки, на днях родила первенца.Анезия Утагенова из Каракалпакстана перенесла трансплантацию почки в 2017 году. По словам врачей, многие специалисты по всему миру резко против беременности и родов у пациенток после трансплантации почек, поскольку беременность может представлять серьезную угрозу как для плода, так и для матери.Напомним, в республике в настоящее ведется активное развитие хирургии и трансплантологии. По распоряжению президента Шавката Мирзиёева, медицинский центр имени В. Вахидова будет ориентирован на трансплантологию, при нем будет создана иммуногенетическая лаборатория и симуляционный центр. Операции по трансплантации планируется проводить также в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-razvivayut-xirurgiyu-i-transplantologiyu-20483966.html

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медицина, трансплантация органов