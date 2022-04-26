https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-uzbekistane-reshili-vvesti-markirovku-kovrov-24212384.html

В Узбекистане решили ввести маркировку ковров

В Узбекистане решили ввести маркировку ковров

Узбекистан переходит на российскую систему маркировки товаров.

2022-04-26T12:59+0500

2022-04-26T12:59+0500

2022-04-26T13:00+0500

общество

узбекистан

маркировка

ковер

подделка

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут маркировать по российской системе ковры, лекарства, напитки, шины и автозапчасти, заявил председатель наблюдательного совета "ЦРПТ Турон" Андрей Кириллов, передает Sputnik Ближнее зарубежье."По данным представителей республики, в этих сферах высок уровень фальсификата и контрафакта. Особенно важна сфера производства ковров — это, без преувеличения, национальное достояние: в каждом регионе свои способы производства, окраски. Ковры вывозятся в разные страны мира, поэтому вопрос наведения на этом рынке порядка крайне актуален", — объяснил Кириллов.В прошлом году в Узбекистане запустили маркировку табака, пива и алкогольных напитков. С 15 апреля началась маркировка бытовой техники. Узбекистан стал первой в СНГ страной, запустившей маркировку этой группы товаров.С 1 сентября обязательной станет маркировка лекарств и напитков. Осенью в маркировку войдут питьевая и минеральная вода, а до лета 2023 года — соки и все газированные напитки.Поэтапное введение системы маркировки товаров Узбекистан утвердил в августе 2019 года. Оператором пилотного проекта стало ООО "CRPT TURON". Его учредителем является оператор системы маркировки в России "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ). Его основной владелец — USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежат российской госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.Читайте также:Какая бытовая техника должна иметь маркировку

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узбекистан, маркировка, ковер, подделка