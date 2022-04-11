https://uz.sputniknews.ru/20220411/kakaya-bytovaya-texnika-doljna-imet-markirovku-23784298.html

Какая бытовая техника должна иметь маркировку

Какая бытовая техника должна иметь маркировку

Установлены сроки поэтапного внедрения обязательной цифровой маркировки бытовой техники.

2022-04-11T08:43+0500

2022-04-11T08:43+0500

2022-04-10T18:10+0500

общество

бытовая техника

маркировка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/05/23784572_336:338:3052:1866_1920x0_80_0_0_e3466e9df29c396f4bd32f2633dd0a84.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут в обязательном порядке маркировать бытовую технику.Эта практика будет вводиться поэтапно на основании графика, утвержденного правительством:В Узбекистане запущена Национальная информационная система мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Мониторинг маркировки осуществляет оператор системы компания CRPT Turon, которая создана в Узбекистане российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).С 1 марта 2021-го ввоз на территорию Узбекистана немаркированной алкогольной и табачной продукции запрещен. В прошлом году также стартовали пилотные проекты по маркировке ряда товаров: лекарств и медицинских изделий, воды и прохладительных напитков, бытовой техники.Читайте также:Узбекистан начал маркировать пиво — первый в СНГ >>Как маркировка лекарств защитит население стран — участниц ЕАЭС и Узбекистана >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бытовая техника, маркировка