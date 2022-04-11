Какая бытовая техника должна иметь маркировку
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Установлены сроки поэтапного внедрения обязательной цифровой маркировки бытовой техники.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут в обязательном порядке маркировать бытовую технику.
Эта практика будет вводиться поэтапно на основании графика, утвержденного правительством:
первая группа — пылесосы, стиральные машины, холодильники и морозильники, телевизоры и мониторы — с 15 апреля;
вторая группа — бытовые газовые плиты, кухонные вытяжки, духовки и плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели — с 1 августа;
третья группа — водонагревательные котлы, кондиционеры, встраиваемые электроприборы (соковыжималка, блендер, миксер, кофемолка, мясорубка), все виды светильников — с 1 ноября.
В Узбекистане запущена Национальная информационная система мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi.
Мониторинг маркировки осуществляет оператор системы компания CRPT Turon, которая создана в Узбекистане российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).
С 1 марта 2021-го ввоз на территорию Узбекистана немаркированной алкогольной и табачной продукции запрещен.
В прошлом году также стартовали пилотные проекты по маркировке ряда товаров: лекарств и медицинских изделий, воды и прохладительных напитков, бытовой техники.
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