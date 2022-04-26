https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-uzbekistane-sozdayut-tsifrovye-dvoyniki-gorodov-24212633.html

Минстрой создает цифровые двойники городов

Минстрой создает цифровые двойники городов

Первыми будут созданы цифровые карты Ташкента и Нукуса.

2022-04-26T12:41+0500

2022-04-26T12:41+0500

2022-04-26T14:29+0500

общество

"иннопром"

ташкент

нукус

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Министерство строительства Узбекистана разрабатывает концепцию умного города и создает цифровые двойники крупнейших населенных пунктов республики. Об этом на выставке "Иннопром. Центральная Азия" рассказал первый замминистра строительства Узбекистана Давронжон Адилов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На сегодняшний день проект цифровых двойников запущен в Ташкенте и Нукусе. Сейчас активно проходит их цифровизация.По словам Адилова, современный умный город использует цифровую базовую карту, которая передает информацию в реальном времени в границах определённого района, квартала или строения. Она также отображает строения, инфраструктуру, растительность и транспортные пути.Такие карты дают организациям возможность видеть цифровых двойников в контексте других информационных моделей, таких как электрические, водопроводные сети, инженерные коммуникации, городские пространства и окружающая среда, уточнил он.В прошлом году в республике запустили проект по созданию цифровых копий исторических достопримечательностей. Первым станет мавзолей Исмаила Самани.Кроме того, планируется запустить платформу Uzbekistan Digital Heritage Planform с созданием 3D копий исторической части Бухары и установлением системы онлайн-мониторинга. Общая сумма проекта достигнет $6 млн.Читайте также: В Бухаре появился сервис Yandex Go

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"иннопром", ташкент, нукус, карта