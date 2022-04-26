https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-uzbekistane-sozdayut-tsifrovye-dvoyniki-gorodov-24212633.html
Минстрой создает цифровые двойники городов
Минстрой создает цифровые двойники городов
Первыми будут созданы цифровые карты Ташкента и Нукуса.
2022-04-26T12:41+0500
2022-04-26T12:41+0500
2022-04-26T14:29+0500
общество
"иннопром"
ташкент
нукус
карта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22749933_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5e6280bd25a5a7da6c0046341e2bec5c.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Министерство строительства Узбекистана разрабатывает концепцию умного города и создает цифровые двойники крупнейших населенных пунктов республики. Об этом на выставке "Иннопром. Центральная Азия" рассказал первый замминистра строительства Узбекистана Давронжон Адилов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На сегодняшний день проект цифровых двойников запущен в Ташкенте и Нукусе. Сейчас активно проходит их цифровизация.По словам Адилова, современный умный город использует цифровую базовую карту, которая передает информацию в реальном времени в границах определённого района, квартала или строения. Она также отображает строения, инфраструктуру, растительность и транспортные пути.Такие карты дают организациям возможность видеть цифровых двойников в контексте других информационных моделей, таких как электрические, водопроводные сети, инженерные коммуникации, городские пространства и окружающая среда, уточнил он.В прошлом году в республике запустили проект по созданию цифровых копий исторических достопримечательностей. Первым станет мавзолей Исмаила Самани.Кроме того, планируется запустить платформу Uzbekistan Digital Heritage Planform с созданием 3D копий исторической части Бухары и установлением системы онлайн-мониторинга. Общая сумма проекта достигнет $6 млн.Читайте также: В Бухаре появился сервис Yandex Go
ташкент
нукус
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22749933_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_91c10c9847ac0b06fb9712129322f358.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"иннопром", ташкент, нукус, карта
Минстрой создает цифровые двойники городов
12:41 26.04.2022 (обновлено: 14:29 26.04.2022)
Первыми будут созданы цифровые карты Ташкента и Нукуса.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik
. Министерство строительства Узбекистана разрабатывает концепцию умного города и создает цифровые двойники крупнейших населенных пунктов республики. Об этом на выставке "Иннопром. Центральная Азия" рассказал первый замминистра строительства Узбекистана Давронжон Адилов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
На сегодняшний день проект цифровых двойников запущен в Ташкенте и Нукусе. Сейчас активно проходит их цифровизация.
По словам Адилова, современный умный город использует цифровую базовую карту, которая передает информацию в реальном времени в границах определённого района, квартала или строения. Она также отображает строения, инфраструктуру, растительность и транспортные пути.
"Цифровые двойники городов позволят клиентам, жильцам и организациям собирать, моделировать, визуализировать, анализировать и прогнозировать информацию для более точного понимания, поддержки и принятия эффективного решения", -рассказал Давронжон Адилов.
Такие карты дают организациям возможность видеть цифровых двойников в контексте других информационных моделей, таких как электрические, водопроводные сети, инженерные коммуникации, городские пространства и окружающая среда, уточнил он.
В прошлом году в республике запустили проект по созданию цифровых копий исторических достопримечательностей. Первым станет мавзолей Исмаила Самани.
Кроме того, планируется запустить платформу Uzbekistan Digital Heritage Planform с созданием 3D копий исторической части Бухары и установлением системы онлайн-мониторинга. Общая сумма проекта достигнет $6 млн.