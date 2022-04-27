Летящие мечты и банановый цветок: победители фотоконкурса еды

Снимок Kebabiyana индийского фотографа Debdatta Chakraborty, победивший в конкурсе 2022 Pink Lady® Food Photographer of the Year.
Снимок Kebabiyana индийского фотографа Debdatta Chakraborty, победивший в конкурсе 2022 Pink Lady® Food Photographer of the Year.
Снимок "Традиционное умение" китайского фотографа Chen Ying, победивший в категории "Еда для праздников".
Снимок "Традиционное умение" китайского фотографа Chen Ying, победивший в категории "Еда для праздников".
Снимок "Лимонный торт" нидерландского фотографа Isabelle Hattink, победивший в категории "Свадебная фотография".
Снимок "Лимонный торт" нидерландского фотографа Isabelle Hattink, победивший в категории "Свадебная фотография".
Снимок "Где мечты улетают" фотографа из Бангладеша K M Asad, победивший в категории "Политика еды".
Снимок "Где мечты улетают" фотографа из Бангладеша K M Asad, победивший в категории "Политика еды".
Снимок "Банановый цветок" эмиратского фотографа Manju Jisto, победившего среди фотографов из Персидского залива.
Снимок "Банановый цветок" эмиратского фотографа Manju Jisto, победившего среди фотографов из Персидского залива.
Снимок "Ритц" британского фотографа John Carey, победивший в категории "Пища на столе".
Снимок "Ритц" британского фотографа John Carey, победивший в категории "Пища на столе".
Снимок "Девочка-цветок с пакетом чипсов" южноафриканского фотографа Marguerite Oelofse, победивший в регионе Южная Африка.
Снимок "Девочка-цветок с пакетом чипсов" южноафриканского фотографа Marguerite Oelofse, победивший в регионе Южная Африка.
Снимок "Ловля анчоусов" вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в регионе Юго-Восточной Азии.
Снимок "Ловля анчоусов" вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в регионе Юго-Восточной Азии.
Снимок "Сбор хвороста на Кортон Хилл" британского фотографа Jon Wyand, ставший абсолютным победителем в категории Errazuriz Wine Photographer of the Year.
Снимок "Сбор хвороста на Кортон Хилл" британского фотографа Jon Wyand, ставший абсолютным победителем в категории Errazuriz Wine Photographer of the Year.
Снимок "Чайник чая" британского фотографа Kim Bainbridge, победивший в категории "Студенческая фотография".
Снимок "Чайник чая" британского фотографа Kim Bainbridge, победивший в категории "Студенческая фотография".
Снимок "Подношения на Чхатх Пуджу" индийского фотографа Indigo Larmour, победивший в категории детской фотографии (11 - 14).
Снимок "Подношения на Чхатх Пуджу" индийского фотографа Indigo Larmour, победивший в категории детской фотографии (11 - 14).
Снимок "Ягодндные украшения на пуддинге" немецкого фотографа Carolin Strothe, победивший в категории Food Stylist Award.
Снимок "Ягодндные украшения на пуддинге" немецкого фотографа Carolin Strothe, победивший в категории Food Stylist Award.
Снимок "Движение лапши" китайского фотографа Chang Jiangbin, победивший в категории "Урожай"
Снимок "Движение лапши" китайского фотографа Chang Jiangbin, победивший в категории "Урожай"