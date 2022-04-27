Летящие мечты и банановый цветок: победители фотоконкурса еды

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Конкурс фотографии Pink Lady® Food Photographer of the Year проводится ежегодно с 2011 году. Участие в нем принимают профессионалы и любители фотографии со всего света. Лучшие снимки этого года - в нашей фотоподборке.