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https://uz.sputniknews.ru/20220427/24249511.html
Летящие мечты и банановый цветок: победители фотоконкурса еды
Летящие мечты и банановый цветок: победители фотоконкурса еды
Конкурс фотографии Pink Lady® Food Photographer of the Year проводится ежегодно с 2011 году. Участие в нем принимают профессионалы и любители фотографии со всего света. Лучшие снимки этого года - в нашей фотоподборке.
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фото
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фото, конкурс фотографий

Летящие мечты и банановый цветок: победители фотоконкурса еды

22:00 27.04.2022
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Конкурс фотографии Pink Lady® Food Photographer of the Year проводится ежегодно с 2011 году. Участие в нем принимают профессионалы и любители фотографии со всего света. Лучшие снимки этого года - в нашей фотоподборке.
© Foto : Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок Kebabiyana индийского фотографа Debdatta Chakraborty, победивший в конкурсе 2022 Pink Lady® Food Photographer of the Year.

Снимок Kebabiyana индийского фотографа Debdatta Chakraborty, победивший в конкурсе 2022 Pink Lady® Food Photographer of the Year. - Sputnik Узбекистан
1/13
© Foto : Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок Kebabiyana индийского фотографа Debdatta Chakraborty, победивший в конкурсе 2022 Pink Lady® Food Photographer of the Year.

© Foto : Chen Ying/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Традиционное умение" китайского фотографа Chen Ying, победивший в категории "Еда для праздников".

Снимок &quot;Традиционное умение&quot; китайского фотографа Chen Ying, победивший в категории &quot;Еда для праздников&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Chen Ying/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Традиционное умение" китайского фотографа Chen Ying, победивший в категории "Еда для праздников".

© Foto : Isabelle Hattink/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Лимонный торт" нидерландского фотографа Isabelle Hattink, победивший в категории "Свадебная фотография".

Снимок &quot;Лимонный торт&quot; нидерландского фотографа Isabelle Hattink, победивший в категории &quot;Свадебная фотография&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Isabelle Hattink/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Лимонный торт" нидерландского фотографа Isabelle Hattink, победивший в категории "Свадебная фотография".

© Foto : K M Asad/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Где мечты улетают" фотографа из Бангладеша K M Asad, победивший в категории "Политика еды".

Снимок &quot;Где мечты улетают&quot; фотографа из Бангладеша K M Asad, победивший в категории &quot;Политика еды&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : K M Asad/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Где мечты улетают" фотографа из Бангладеша K M Asad, победивший в категории "Политика еды".

© Foto : Manju Jisto/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Банановый цветок" эмиратского фотографа Manju Jisto, победившего среди фотографов из Персидского залива.

Снимок &quot;Банановый цветок&quot; эмиратского фотографа Manju Jisto, победившего среди фотографов из Персидского залива. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Manju Jisto/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Банановый цветок" эмиратского фотографа Manju Jisto, победившего среди фотографов из Персидского залива.

© Foto : John Carey/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Ритц" британского фотографа John Carey, победивший в категории "Пища на столе".

Снимок &quot;Ритц&quot; британского фотографа John Carey, победивший в категории &quot;Пища на столе&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : John Carey/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Ритц" британского фотографа John Carey, победивший в категории "Пища на столе".

© Foto : Marguerite Oelofse/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Девочка-цветок с пакетом чипсов" южноафриканского фотографа Marguerite Oelofse, победивший в регионе Южная Африка.

Снимок &quot;Девочка-цветок с пакетом чипсов&quot; южноафриканского фотографа Marguerite Oelofse, победивший в регионе Южная Африка. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Marguerite Oelofse/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Девочка-цветок с пакетом чипсов" южноафриканского фотографа Marguerite Oelofse, победивший в регионе Южная Африка.

© Foto : Thien Nguyen Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Ловля анчоусов" вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в регионе Юго-Восточной Азии.

Снимок &quot;Ловля анчоусов&quot; вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в регионе Юго-Восточной Азии. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Thien Nguyen Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Ловля анчоусов" вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc, победивший в регионе Юго-Восточной Азии.

© Foto : Jon Wyand/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Сбор хвороста на Кортон Хилл" британского фотографа Jon Wyand, ставший абсолютным победителем в категории Errazuriz Wine Photographer of the Year.

Снимок &quot;Сбор хвороста на Кортон Хилл&quot; британского фотографа Jon Wyand, ставший абсолютным победителем в категории Errazuriz Wine Photographer of the Year. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Foto : Jon Wyand/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Сбор хвороста на Кортон Хилл" британского фотографа Jon Wyand, ставший абсолютным победителем в категории Errazuriz Wine Photographer of the Year.

© Foto : Kim Bainbridge/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Чайник чая" британского фотографа Kim Bainbridge, победивший в категории "Студенческая фотография".

Снимок &quot;Чайник чая&quot; британского фотографа Kim Bainbridge, победивший в категории &quot;Студенческая фотография&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Foto : Kim Bainbridge/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Чайник чая" британского фотографа Kim Bainbridge, победивший в категории "Студенческая фотография".

© Foto : Indigo Larmour/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Подношения на Чхатх Пуджу" индийского фотографа Indigo Larmour, победивший в категории детской фотографии (11 - 14).

Снимок &quot;Подношения на Чхатх Пуджу&quot; индийского фотографа Indigo Larmour, победивший в категории детской фотографии (11 - 14). - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Indigo Larmour/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Подношения на Чхатх Пуджу" индийского фотографа Indigo Larmour, победивший в категории детской фотографии (11 - 14).

© Foto : Carolin Strothe/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Ягодндные украшения на пуддинге" немецкого фотографа Carolin Strothe, победивший в категории Food Stylist Award.

Снимок &quot;Ягодндные украшения на пуддинге&quot; немецкого фотографа Carolin Strothe, победивший в категории Food Stylist Award. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Carolin Strothe/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Ягодндные украшения на пуддинге" немецкого фотографа Carolin Strothe, победивший в категории Food Stylist Award.

© Foto : Chang Jiangbin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Движение лапши" китайского фотографа Chang Jiangbin, победивший в категории "Урожай"

Снимок &quot;Движение лапши&quot; китайского фотографа Chang Jiangbin, победивший в категории &quot;Урожай&quot; - Sputnik Узбекистан
13/13
© Foto : Chang Jiangbin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

Снимок "Движение лапши" китайского фотографа Chang Jiangbin, победивший в категории "Урожай"

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