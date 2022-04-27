https://uz.sputniknews.ru/20220427/aviakompaniya-rossiya-zapustit-reysy-iz-moskvy-v-uzbekistan-24235435.html

Авиакомпания "Россия" запустит рейсы из Москвы в Узбекистан

Авиакомпания "Россия" запустит рейсы из Москвы в Узбекистан

Подробнее о направлениях и расписании рейсов – читайте в нашем материале.

2022-04-27T11:23+0500

2022-04-27T11:23+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Авиакомпания "Россия" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.Планируется, что самолеты "России", входящей в группу "Аэрофлота", начнут осуществлять вылеты из московского Шереметьево со 2 мая. Предположительно летать будут российские самолеты SuperJet 100 вместимостью 87 пассажиров.В Самарканд вылеты начнутся 2 мая четыре раза в неделю, в Бухару с 11 мая – три рейса и в Ургенч с 13 мая – два рейса в неделю соответственно.Авиакомпания анонсировала следующее расписание для предстоящих рейсов в Узбекистан:Москва — Самарканд — Москва (со 2 мая, понедельник, вторник, четверг, суббота):Москва — Бухара — Москва (с 11 мая, среда, пятница, воскресенье):Москва — Ургенч — Москва (с 13 мая):По пятницам:По воскресеньям:Известно, что рейсы, запущенные между Сочи и указанными городами, будут отменены, однако рейсы по маршруту Сочи-Ташкент и Сочи-Фергана будут сохранены.

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