https://uz.sputniknews.ru/20220427/aviakompaniya-rossiya-zapustit-reysy-iz-moskvy-v-uzbekistan-24235435.html
Авиакомпания "Россия" запустит рейсы из Москвы в Узбекистан
Авиакомпания "Россия" запустит рейсы из Москвы в Узбекистан
Подробнее о направлениях и расписании рейсов – читайте в нашем материале.
2022-04-27T11:23+0500
2022-04-27T11:23+0500
2022-04-27T11:25+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Авиакомпания "Россия" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.Планируется, что самолеты "России", входящей в группу "Аэрофлота", начнут осуществлять вылеты из московского Шереметьево со 2 мая. Предположительно летать будут российские самолеты SuperJet 100 вместимостью 87 пассажиров.В Самарканд вылеты начнутся 2 мая четыре раза в неделю, в Бухару с 11 мая – три рейса и в Ургенч с 13 мая – два рейса в неделю соответственно.Авиакомпания анонсировала следующее расписание для предстоящих рейсов в Узбекистан:Москва — Самарканд — Москва (со 2 мая, понедельник, вторник, четверг, суббота):Москва — Бухара — Москва (с 11 мая, среда, пятница, воскресенье):Москва — Ургенч — Москва (с 13 мая):По пятницам:По воскресеньям:Известно, что рейсы, запущенные между Сочи и указанными городами, будут отменены, однако рейсы по маршруту Сочи-Ташкент и Сочи-Фергана будут сохранены.
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Авиакомпания "Россия" запустит рейсы из Москвы в Узбекистан
11:23 27.04.2022 (обновлено: 11:25 27.04.2022)
Подробнее о направлениях и расписании рейсов – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Авиакомпания "Россия" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.
Планируется, что самолеты "России", входящей в группу "Аэрофлота", начнут осуществлять вылеты из московского Шереметьево со 2 мая. Предположительно летать будут российские самолеты SuperJet 100 вместимостью 87 пассажиров.
В Самарканд вылеты начнутся 2 мая четыре раза в неделю, в Бухару с 11 мая – три рейса и в Ургенч с 13 мая – два рейса в неделю соответственно.
Авиакомпания анонсировала следующее расписание для предстоящих рейсов в Узбекистан:
Москва — Самарканд — Москва (со 2 мая, понедельник, вторник, четверг, суббота):
вылет из Москвы — 0:30, прилёт в Самарканд — 6:30;
вылет из Самарканда — 7:40, прилёт в Москву — 10:05.
Москва — Бухара — Москва (с 11 мая, среда, пятница, воскресенье):
вылет из Москвы — 0:30, прилёт в Бухару — 6:20;
вылет из Бухары — 7:30, прилёт в Москву — 9:50.
Москва — Ургенч — Москва (с 13 мая):
вылет из Москвы — 14:35, прилёт в Ургенч — 20:05;
вылет из Ургенча — 21:15, прилёт в Москву — 23:10;
вылет из Москвы — 13:50, прилёт в Ургенч — 19:30;
вылет из Ургенча — 20:40, прилёт в Москву — 22:35.
Известно, что рейсы, запущенные между Сочи и указанными городами, будут отменены, однако рейсы по маршруту Сочи-Ташкент и Сочи-Фергана будут сохранены.