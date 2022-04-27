https://uz.sputniknews.ru/20220427/institut-stran-sng-ugrozy-ukrainy-zaxvatit-pridnestrove---propaganda-24242345.html

Институт стран СНГ: угрозы Украины захватить Приднестровье - пропаганда

Институт стран СНГ: угрозы Украины захватить Приднестровье - пропаганда

Советник офиса Зеленского Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье.

2022-04-27T16:41+0500

2022-04-27T16:41+0500

2022-04-27T17:56+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Заявления советника главы офиса президента Украины Зеленского о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье – пропаганда, сообщил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить Приднестровье.В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.

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снг, украина, пропаганда, захват, президент, офис