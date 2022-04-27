https://uz.sputniknews.ru/20220427/institut-stran-sng-ugrozy-ukrainy-zaxvatit-pridnestrove---propaganda-24242345.html
Институт стран СНГ: угрозы Украины захватить Приднестровье - пропаганда
Институт стран СНГ: угрозы Украины захватить Приднестровье - пропаганда
Советник офиса Зеленского Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье.
2022-04-27T16:41+0500
2022-04-27T16:41+0500
2022-04-27T17:56+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Заявления советника главы офиса президента Украины Зеленского о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье – пропаганда, сообщил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить Приднестровье.В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.
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Институт стран СНГ: угрозы Украины захватить Приднестровье - пропаганда
16:41 27.04.2022 (обновлено: 17:56 27.04.2022)
Советник офиса Зеленского Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Заявления советника главы офиса президента Украины Зеленского о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье – пропаганда, сообщил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.
"В отличие от Арестовича, президент Молдавии, хоть и человек прозападный, но достаточно разумный. Она уже высказала свое мнение, что она не хотела бы, чтобы Молдавия была вовлечена в конфликт на Украине в той или иной форме. Поэтому я думаю, что это очередное пропагандистское заявление Арестовича, не более того", — цитирует Жарихина RT на русском
.
Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить Приднестровье.
"Да как-нибудь справились бы, но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны. Мы справимся, если понадобится", — ответил Арестович на вопрос, в состоянии ли Украина занять этот регион.
В последние дни в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошли несколько терактов. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы.
В республике ввели красный уровень террористической опасности, СК ПМР открыл уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия".
Источник в Тирасполе сообщил, что нападения устроили три неустановленных человека, прибывшие с территории Украины.
Кроме того, 27 апреля МВД ПМР сообщило о выстрелах с украинской стороны в направлении села Колбасна, где находятся военные склады.
На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.