https://uz.sputniknews.ru/20220427/kak-nizkoe-davlenie-mojet-dovesti-do-letalnogo-isxoda-24228370.html
Как низкое давление может довести до летального исхода
Как низкое давление может довести до летального исхода
Доктор медицинских наук Заур Шугушев объяснил чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра нужно вызывать скорую.
2022-04-27T07:02+0500
2022-04-27T07:02+0500
2022-04-27T07:02+0500
это интересно
скорая
доктор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/663/73/6637322_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_79e0bf4c7d25321887648b26f011efad.jpg
Общеизвестно, что резкое повышение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Между тем, продолжил врач, внезапное понижение давления также чревато серьезными рисками. Оно влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб.При появлении слабости, головокружения, нарушения координации движений следует обязательно измерить давление, предупредил он. В случае если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую: есть заболевания, которые стремительно прогрессируют на фоне гипотонии."При давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро. Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", — сказал Шугушев.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/663/73/6637322_71:0:971:675_1920x0_80_0_0_f4b5abe5c5ba23b2f1fa5f7216add7e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
скорая, доктор
Как низкое давление может довести до летального исхода
Доктор медицинских наук Заур Шугушев объяснил, чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра нужно вызывать скорую.
Общеизвестно, что резкое повышение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Между тем, продолжил врач, внезапное понижение давления также чревато серьезными рисками. Оно влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб.
"Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у нас нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени", — добавил кардиолог.
При появлении слабости, головокружения, нарушения координации движений следует обязательно измерить давление, предупредил он. В случае если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую: есть заболевания, которые стремительно прогрессируют на фоне гипотонии.
"При давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро. Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", — сказал Шугушев.