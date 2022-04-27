https://uz.sputniknews.ru/20220427/kak-nizkoe-davlenie-mojet-dovesti-do-letalnogo-isxoda-24228370.html

Как низкое давление может довести до летального исхода

Как низкое давление может довести до летального исхода

Доктор медицинских наук Заур Шугушев объяснил чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра нужно вызывать скорую.

2022-04-27T07:02+0500

2022-04-27T07:02+0500

2022-04-27T07:02+0500

это интересно

скорая

доктор

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Общеизвестно, что резкое повышение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Между тем, продолжил врач, внезапное понижение давления также чревато серьезными рисками. Оно влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб.При появлении слабости, головокружения, нарушения координации движений следует обязательно измерить давление, предупредил он. В случае если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую: есть заболевания, которые стремительно прогрессируют на фоне гипотонии."При давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро. Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", — сказал Шугушев.

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скорая, доктор