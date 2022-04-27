https://uz.sputniknews.ru/20220427/kakimi-budut-pervye-dni-maya-prognoz-pogody-v-uzbekistane-24238573.html
Какими будут первые дни мая: прогноз погоды в Узбекистане
Какими будут первые дни мая: прогноз погоды в Узбекистане
О погоде в ближайшую неделю читайте в материале.
2022-04-27T13:18+0500
2022-04-27T13:18+0500
2022-04-27T13:18+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22158380_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1f87ffba85a3ae83c270fd73fdcf8f7.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю.В Каракалпакстане и Хорезмской области в конце апреля будет тепло: днем столбики термометров поднимутся до +30. В начале мая, правда, воздух охладится до +28.В Бухарской и Навоийской областях в пятницу ожидается +32, затем температура повысится до +35.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях синоптики предсказывают максимум +32.В Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области придет настоящая жара: до +37.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура воздуха будет держаться от +28 до +30.Кратковременные дожди и грозы ожидаются только в горных районах Узбекистана. И то, только 29-30 апреля. Температура днем повысится до +25, добавили в Узгидромете.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22158380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7df070f5c3a9f5029699676fdafbeed.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, прогноз погоды
Какими будут первые дни мая: прогноз погоды в Узбекистане
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 29 апреля-2 мая.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю.
В Каракалпакстане и Хорезмской области в конце апреля будет тепло: днем столбики термометров поднимутся до +30. В начале мая, правда, воздух охладится до +28.
В Бухарской и Навоийской областях в пятницу ожидается +32, затем температура повысится до +35.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях синоптики предсказывают максимум +32.
В Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области придет настоящая жара: до +37.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура воздуха будет держаться от +28 до +30.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются только в горных районах Узбекистана. И то, только 29-30 апреля. Температура днем повысится до +25, добавили
в Узгидромете.