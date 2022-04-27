https://uz.sputniknews.ru/20220427/kakimi-budut-pervye-dni-maya-prognoz-pogody-v-uzbekistane-24238573.html

Какими будут первые дни мая: прогноз погоды в Узбекистане

Какими будут первые дни мая: прогноз погоды в Узбекистане

О погоде в ближайшую неделю читайте в материале.

2022-04-27T13:18+0500

2022-04-27T13:18+0500

2022-04-27T13:18+0500

общество

узбекистан

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю.В Каракалпакстане и Хорезмской области в конце апреля будет тепло: днем столбики термометров поднимутся до +30. В начале мая, правда, воздух охладится до +28.В Бухарской и Навоийской областях в пятницу ожидается +32, затем температура повысится до +35.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях синоптики предсказывают максимум +32.В Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области придет настоящая жара: до +37.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура воздуха будет держаться от +28 до +30.Кратковременные дожди и грозы ожидаются только в горных районах Узбекистана. И то, только 29-30 апреля. Температура днем повысится до +25, добавили в Узгидромете.

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узбекистан, прогноз погоды