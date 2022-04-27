https://uz.sputniknews.ru/20220427/kto-mojet-poluchit-nalogovye-lgoty---zakonoproekt-24240990.html
Кто может получить налоговые льготы - законопроект
Кто может получить налоговые льготы - законопроект
Депутаты предложили новый пакет льгот может коснуться ряда предпринимателей, фермеров и других категорий граждан.
2022-04-27T15:13+0500
2022-04-27T15:13+0500
2022-04-27T15:13+0500
экономика
налоговые льготы
депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20513630_0:610:1300:1341_1920x0_80_0_0_6d7c820815405087a4b16728446f5be7.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан".Изменения включают в себя целый ряд налоговых льгот. В частности, участники электронной коммерции могут получить льготы по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от того, входят они в национальный реестр или нет.Такая дополнительная поддержка предпринимателей, торгующих через электронные площадки, создадут условия для развития сферы коммерции.Проект также предусматривает поддержку фермерских и садоводческих хозяйств. Так, льготный период по земельному налогу с юридических лиц для земель, на которых высажены новые сады, виноградники и тутовники, увеличится с трех до пяти лет.Кроме того льгота, предоставленная по налогу на доходы для лиц с инвалидностью с детства, а также лиц с инвалидностью I и II группы, увеличивается с 1,41 до 3 минимальных размеров оплаты труда.Согласно документу, с 1 января 2022 года до 1 января 2031 года могут получить льготу субъекты предпринимательства в сфере местной промышленности, сельского хозяйства и услуг в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан.Проект закона принят депутатами во втором чтении.Читайте также: Как изменится надомная работа в Узбекистане — постановление президента
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20513630_0:488:1300:1463_1920x0_80_0_0_4680a2745877c8a135da96ca24b3ba6b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
налоговые льготы, депутаты
Кто может получить налоговые льготы - законопроект
Депутаты предложили новый пакет льгот может коснуться ряда предпринимателей, фермеров и других категорий граждан.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан".
Изменения включают в себя целый ряд налоговых льгот. В частности, участники электронной коммерции могут получить льготы по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от того, входят они в национальный реестр или нет.
Такая дополнительная поддержка предпринимателей, торгующих через электронные площадки, создадут условия для развития сферы коммерции.
Проект также предусматривает поддержку фермерских и садоводческих хозяйств. Так, льготный период по земельному налогу с юридических лиц для земель, на которых высажены новые сады, виноградники и тутовники, увеличится с трех до пяти лет.
Кроме того льгота, предоставленная по налогу на доходы для лиц с инвалидностью с детства, а также лиц с инвалидностью I и II группы, увеличивается с 1,41 до 3 минимальных размеров оплаты труда.
Согласно документу, с 1 января 2022 года до 1 января 2031 года могут получить льготу субъекты предпринимательства в сфере местной промышленности, сельского хозяйства и услуг в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан.
Проект закона принят депутатами во втором чтении.