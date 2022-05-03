https://uz.sputniknews.ru/20220503/kto-mojet-poluchit-nalogovye-lgoty---zakonoproekt-24240990.html

Кто может получить налоговые льготы - законопроект

Кто может получить налоговые льготы - законопроект

Депутаты предложили новый пакет льгот может коснуться ряда предпринимателей, фермеров и других категорий граждан.

2022-05-03T12:05+0500

2022-05-03T12:05+0500

2022-05-03T12:44+0500

экономика

налоговые льготы

депутаты

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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан".Изменения включают в себя целый ряд налоговых льгот. В частности, участники электронной коммерции могут получить льготы по налогу на прибыль и налогу с оборота независимо от того, входят они в национальный реестр или нет.Такая дополнительная поддержка предпринимателей, торгующих через электронные площадки, создадут условия для развития сферы коммерции.Проект также предусматривает поддержку фермерских и садоводческих хозяйств. Так, льготный период по земельному налогу с юридических лиц для земель, на которых высажены новые сады, виноградники и тутовники, увеличится с трех до пяти лет.Кроме того льгота, предоставленная по налогу на доходы для лиц с инвалидностью с детства, а также лиц с инвалидностью I и II группы, увеличивается с 1,41 до 3 минимальных размеров оплаты труда.Согласно документу, с 1 января 2022 года до 1 января 2031 года могут получить льготу субъекты предпринимательства в сфере местной промышленности, сельского хозяйства и услуг в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан.Проект закона принят депутатами во втором чтении.Читайте также: Как изменится надомная работа в Узбекистане — постановление президента

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налоговые льготы, депутаты