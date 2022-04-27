https://uz.sputniknews.ru/20220427/na-voyne-kak-na-voyne-lavrov-o-rossiyskom-otvete-na-postavki-orujiya-ukraine--video-24226625.html

"На войне как на войне": Лавров о российском ответе на поставки оружия Украине — видео

"На войне как на войне": Лавров о российском ответе на поставки оружия Украине — видео

“На войне, как на войне”, заявил Сергей Лавров, говоря об ответе России на поставки странами НАТО вооружения националистическому киевскому режиму.

2022-04-27T08:01+0500

2022-04-27T08:01+0500

2022-04-27T08:01+0500

видео

сергей лавров

оружие

украина

нато

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Глава внешнеполитического ведомства в очередной раз подтвердил, что подобное вооружение станет законной целью российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной военной операции на Украине.Лавров напомнил, что склады, в том числе на западе Украины, уже не раз становились такой целью.Зачем Запад подталкивает Украину к продолжению боевых действий, заинтересован ли Киев в мирном урегулировании и как Зеленский относится к этому процессу – в нашем видео.

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сергей лавров, оружие, украина, нато, видео