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"На войне как на войне": Лавров о российском ответе на поставки оружия Украине — видео
"На войне как на войне": Лавров о российском ответе на поставки оружия Украине — видео
“На войне, как на войне”, заявил Сергей Лавров, говоря об ответе России на поставки странами НАТО вооружения националистическому киевскому режиму.
2022-04-27T08:01+0500
2022-04-27T08:01+0500
2022-04-27T08:01+0500
видео
сергей лавров
оружие
украина
нато
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Глава внешнеполитического ведомства в очередной раз подтвердил, что подобное вооружение станет законной целью российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной военной операции на Украине.Лавров напомнил, что склады, в том числе на западе Украины, уже не раз становились такой целью.Зачем Запад подталкивает Украину к продолжению боевых действий, заинтересован ли Киев в мирном урегулировании и как Зеленский относится к этому процессу – в нашем видео.
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сергей лавров, оружие, украина, нато, видео
"На войне как на войне": Лавров о российском ответе на поставки оружия Украине — видео
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале прокомментировал действия стран НАТО, вооружающих националистов на Украине.
Глава внешнеполитического ведомства в очередной раз подтвердил, что подобное вооружение станет законной целью российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной военной операции на Украине.
Лавров напомнил, что склады, в том числе на западе Украины, уже не раз становились такой целью.
"А как иначе, если НАТО по сути дела вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси… На войне как на войне", — сказал министр.
Зачем Запад подталкивает Украину к продолжению боевых действий, заинтересован ли Киев в мирном урегулировании и как Зеленский относится к этому процессу – в нашем видео.