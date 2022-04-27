https://uz.sputniknews.ru/20220427/nijniy-novgorod-i-buxara-stali-gorodami-pobratimami-24238055.html

Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами

Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами

В рамках "ИННОПРОМ 2021" прошло подписание меморандума о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и хокимиятом Бухарской области.

2022-04-27T12:59+0500

2022-04-27T12:59+0500

2022-04-27T12:59+0500

нижний новгород

бухара

города-побратимы

иннопром-2021 в ташкенте

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Во вторник состоялась рабочая встреча между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и хокимом Бухасркой области Ботиром Зариповым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.В ходе встречи руководители регионов обсудили развитие двусторонних отношений.По словам Никитина, еще в 2021 году в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" прошло подписание меморандума о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и хокимиятом Бухарской области.Известно, что стороны договорились развивать и укреплятьторгово-эеономическое сотрудничество, а также научно-техническую и гуманитарную сферы.Также глава российского региона упомянул, что стимулом для развития дружеских отношений стало 800-летие Нижнего Новгорода. Делегация Бухары приняла участие в юбилейных торжествах в августе 2021 года. Именно тогда начал прорабатываться вопрос установления побратимских связей между администрациями двух регионов.Никитин подчеркнул, что между двумя регионами много общего - на протяжении столетий оба города играли роль крупнейших торговых и ремесленных центров Приволжья и Центральной Азии.Соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой подписали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и хоким Бухары Жамол Носиров.Так, новгородский мэр сообщил, что российская сторона готова организовывать школьные обмены, а также обмены творческими коллективами, участие в фестивалях и конкурсах, в том числе на уровне музыкальных и художественных образовательных учреждений.Планируется, что сотрудничество между городами будет наращиваться в сферах туризма, промышленности, градостроительства, транспортной системы, городского и коммунального хозяйства, информационных технологий и инноваций, малом предпринимательстве.Между регионами будут проводиться дни национальной культуры, совместные спортивные проекты и обмен театральными постановками.

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