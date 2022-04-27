https://uz.sputniknews.ru/20220427/novyy-zakon-ustanavlivaet-trebovaniya-k-organicheskim-produktam-24249045.html

Новый закон устанавливает требования к органическим продуктам

Новый закон устанавливает требования к органическим продуктам

Документ регулирует производство, переработку, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также оценку соответствия и авторизацию органической продукции.

2022-04-27T20:47+0500

2022-04-27T20:47+0500

2022-04-27T20:47+0500

экономика

продукты

закон

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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об органических продуктах", который устанавливает требования к их производству. В частности, документ запрещает использование пестицидов, гормонов, антибиотиков при органическом производствеЗакон регулирует производство, переработку, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также оценку соответствия и авторизацию органической продукции.В нем также прописаны меры господдержки предприятий, такие как выделение субсидий на производство сертифицированной органической продукции, содействие в финансировании производства и предоставление услуг производителям органической продукции.При производстве органических продуктов производители должны использовать здоровых животных и растения, безопасные продукты и сырье животного и растительного происхождения.Для маркировки органических продуктов можно использовать слова "organic" (органический), "biologic" (биологический), "ecologic" (экологичный), "natural" (натуральный).На официальном сайте Минсельхоза запущен Реестр производителей органической продукции.При производстве органической продукции запрещается:Читайте также: Видео: для чего Узбекистану нужна маркировка товаров – эксперт

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продукты, закон