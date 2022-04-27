https://uz.sputniknews.ru/20220427/novyy-zakon-ustanavlivaet-trebovaniya-k-organicheskim-produktam-24249045.html
Новый закон устанавливает требования к органическим продуктам
Новый закон устанавливает требования к органическим продуктам
Документ регулирует производство, переработку, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также оценку соответствия и авторизацию органической продукции.
2022-04-27T20:47+0500
2022-04-27T20:47+0500
2022-04-27T20:47+0500
экономика
продукты
закон
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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об органических продуктах", который устанавливает требования к их производству. В частности, документ запрещает использование пестицидов, гормонов, антибиотиков при органическом производствеЗакон регулирует производство, переработку, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также оценку соответствия и авторизацию органической продукции.В нем также прописаны меры господдержки предприятий, такие как выделение субсидий на производство сертифицированной органической продукции, содействие в финансировании производства и предоставление услуг производителям органической продукции.При производстве органических продуктов производители должны использовать здоровых животных и растения, безопасные продукты и сырье животного и растительного происхождения.Для маркировки органических продуктов можно использовать слова "organic" (органический), "biologic" (биологический), "ecologic" (экологичный), "natural" (натуральный).На официальном сайте Минсельхоза запущен Реестр производителей органической продукции.При производстве органической продукции запрещается:Читайте также: Видео: для чего Узбекистану нужна маркировка товаров – эксперт
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продукты, закон
Новый закон устанавливает требования к органическим продуктам
Документ регулирует производство, переработку, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также оценку соответствия и авторизацию органической продукции.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон
"Об органических продуктах", который устанавливает требования к их производству. В частности, документ запрещает использование пестицидов, гормонов, антибиотиков при органическом производстве
Закон регулирует производство, переработку, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также оценку соответствия и авторизацию органической продукции.
В нем также прописаны меры господдержки предприятий, такие как выделение субсидий на производство сертифицированной органической продукции, содействие в финансировании производства и предоставление услуг производителям органической продукции.
При производстве органических продуктов производители должны использовать здоровых животных и растения, безопасные продукты и сырье животного и растительного происхождения.
Для маркировки органических продуктов можно использовать слова "organic" (органический), "biologic" (биологический), "ecologic" (экологичный), "natural" (натуральный).
На официальном сайте Минсельхоза запущен Реестр производителей органической продукции.
При производстве органической продукции запрещается:
использовать синтетические вещества, пестициды, гормоны, антибиотики и химические пищевые добавки;
применять методы выращивания растительной продукции без использования почвы;
использовать ионизирующее излучение (источники) и химические методы обработки растений;
применять трансплантацию эмбрионов, клонирование и методы генной инженерии.