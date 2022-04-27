https://uz.sputniknews.ru/20220427/prezidenta-kyrgyzstana-japarova-vyzvali-na-dopros-v-genprokuraturu-24240245.html

Президента Кыргызстана Жапарова вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Президента Кыргызстана Жапарова вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Ранее на допросе побывал глава государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

2022-04-27T14:22+0500

2022-04-27T14:22+0500

2022-04-27T14:22+0500

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президент

кыргызстан

садыр жапаров

прокуратура

гкнб

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.Известно, что допрос будут вести по делу об июньских событиях 2010 года.Также в главный надзорный орган страны ранее был вызван заместитель председателя кабмина – глава государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.После допроса Ташиев рассказал журналистам, что он поделился со следственными органами всем, что ему известно.Ранее сообщалось, что уголовное дело об июньских событиях 2010 года в Кыргызстане было возобновлено. Тогда в Ошской и Джалал-Абадской областях произошел межнациональный конфликт, жертвами которого стали несколько сотен человек.

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президент, кыргызстан, садыр жапаров, прокуратура, гкнб