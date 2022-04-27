https://uz.sputniknews.ru/20220427/prezidenta-kyrgyzstana-japarova-vyzvali-na-dopros-v-genprokuraturu-24240245.html
Президента Кыргызстана Жапарова вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Президента Кыргызстана Жапарова вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Ранее на допросе побывал глава государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
2022-04-27T14:22+0500
2022-04-27T14:22+0500
2022-04-27T14:22+0500
в мире
президент
кыргызстан
садыр жапаров
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.Известно, что допрос будут вести по делу об июньских событиях 2010 года.Также в главный надзорный орган страны ранее был вызван заместитель председателя кабмина – глава государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.После допроса Ташиев рассказал журналистам, что он поделился со следственными органами всем, что ему известно.Ранее сообщалось, что уголовное дело об июньских событиях 2010 года в Кыргызстане было возобновлено. Тогда в Ошской и Джалал-Абадской областях произошел межнациональный конфликт, жертвами которого стали несколько сотен человек.
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президент, кыргызстан, садыр жапаров, прокуратура, гкнб
Президента Кыргызстана Жапарова вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Ранее на допросе побывал глава государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Известно, что допрос будут вести по делу об июньских событиях 2010 года.
Также в главный надзорный орган страны ранее был вызван заместитель председателя кабмина – глава государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.
После допроса Ташиев рассказал журналистам, что он поделился со следственными органами всем, что ему известно.
"В отчетах государственной и депутатской комиссий основная вина возложена на членов Временного правительства, которые, пытаясь сохранить свое влияние и власть на юге, поддержали местных сепаратистов, хотели воспользоваться их возможностями. В связи с этим произошел межнациональный конфликт, погибли около 500 человек, несколько тысяч пострадали, был нанесен урон государству", — заявил глава ГКНБ.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об июньских событиях 2010 года в Кыргызстане было возобновлено. Тогда в Ошской и Джалал-Абадской областях произошел межнациональный конфликт, жертвами которого стали несколько сотен человек.