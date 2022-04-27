https://uz.sputniknews.ru/20220427/pri-aviaudarax-izrailya-po-prigorodu-damaska-pogibli-chetvero-voennoslujaschix-24234336.html
При авиаударах Израиля по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
При авиаударах Израиля по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
Министерство обороны Сирии сообщило об израильской атаке.
2022-04-27T10:55+0500
2022-04-27T10:55+0500
2022-04-27T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Четверо сирийских военнослужащих погибло, трое были ранены в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирийской арабской республики.Также ранее государственное агентство Сирии САНА сообщило о работе сирийских средств противовоздушной обороны по отражению атаки Израиля над столицей Сирии.По заявлению сирийского военного ведомства, ПВО сбили большинство ракет.
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израиль, дамаск, авиаудар, военнослужащие
При авиаударах Израиля по пригороду Дамаска погибли четверо военнослужащих
10:55 27.04.2022 (обновлено: 11:02 27.04.2022)
Министерство обороны Сирии сообщило об израильской атаке.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Четверо сирийских военнослужащих погибло, трое были ранены в результате израильских авиаударов по пригороду Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Сирийской арабской республики.
"Израильская агрессия в окрестностях города Дамаск сегодня ночью привела к мученической гибели четырех военнослужащих, ранению трех других и некоторому материальному ущербу", —заявила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Также ранее государственное агентство Сирии САНА сообщило о работе сирийских средств противовоздушной обороны по отражению атаки Израиля над столицей Сирии.
По заявлению сирийского военного ведомства, ПВО сбили большинство ракет.