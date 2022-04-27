https://uz.sputniknews.ru/20220427/roskosmos-postroit-46-boevyx-kompleksov-sarmat-24241641.html
"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"
"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по производству "Сарматов".
2022-04-27T15:52+0500
2022-04-27T15:52+0500
2022-04-27T15:52+0500
россия
роскосмос
производство
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE" поделился планами корпорации по производству боевых комплексов "Сармат".По заявлению главы Роскосмоса, в данное время запланирована серия испытаний по линии заказчика, которыми займется оперативный штаб. Введение новых ракет в строй планируется в установленные сроки.Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.После завершения программы испытаний комплекс поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению. "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки."Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, самый мощный в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.Читайте также:
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роскосмос, производство
"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по производству "Сарматов".
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE" поделился планами корпорации по производству боевых комплексов "Сармат".
"Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат", — цитирует Рогозина РИА Новости
.
По заявлению главы Роскосмоса, в данное время запланирована серия испытаний по линии заказчика, которыми займется оперативный штаб. Введение новых ракет в строй планируется в установленные сроки.
Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
После завершения программы испытаний комплекс поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению. "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
"Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, самый мощный в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.