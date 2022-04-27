https://uz.sputniknews.ru/20220427/turkmenistan-i-uzbekistan-nalajivayut-promyshlennuyu-kooperatsiyu-24242677.html

Туркменистан и Узбекистан налаживают промышленную кооперацию

Туркменистан и Узбекистан налаживают промышленную кооперацию

За последние четыре года объем узбекско-туркменского товарооборота увеличился в пять раз.

2022-04-27T17:20+0500

2022-04-27T17:20+0500

2022-04-27T17:20+0500

политика

узбекистан

туркменистан

товарооборот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1b/24242591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_223f26201be921ff12d0329a4827e7c1.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра промышленности и строительного производства Туркменистана Баймурада Аннамамедова состоялась в Ташкенте, сообщает пресс служба узбекистанского ведомства.Экономическое партнерство между двумя государствами активно растет, отметили министры. За последние четыре года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз, а в 2021 году рост взаимной торговли составил 65% по отношению к предыдущему году.В данное время на стадии практической реализации находится ряд торговых контрактов, подписанных в 2021 году.Также министры обсудили меры по интенсификации промышленной кооперации и созданию законченных цепочек добавленной стоимости с вовлечением производственных мощностей двух стран.Более того, делегации Узбекистана и Туркменистана выдвинули предложения по укреплению межрегионального сотрудничества, в том числе в сфере промышленности.Планируется, что в скором времени будут организованы визиты делегаций министерств и ведомств двух стран для обмена опытом в сфере продовольственной безопасности.

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, туркменистан, товарооборот