https://uz.sputniknews.ru/20220427/turkmenistan-i-uzbekistan-nalajivayut-promyshlennuyu-kooperatsiyu-24242677.html
Туркменистан и Узбекистан налаживают промышленную кооперацию
Туркменистан и Узбекистан налаживают промышленную кооперацию
За последние четыре года объем узбекско-туркменского товарооборота увеличился в пять раз.
2022-04-27T17:20+0500
2022-04-27T17:20+0500
2022-04-27T17:20+0500
политика
узбекистан
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товарооборот
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра промышленности и строительного производства Туркменистана Баймурада Аннамамедова состоялась в Ташкенте, сообщает пресс служба узбекистанского ведомства.Экономическое партнерство между двумя государствами активно растет, отметили министры. За последние четыре года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз, а в 2021 году рост взаимной торговли составил 65% по отношению к предыдущему году.В данное время на стадии практической реализации находится ряд торговых контрактов, подписанных в 2021 году.Также министры обсудили меры по интенсификации промышленной кооперации и созданию законченных цепочек добавленной стоимости с вовлечением производственных мощностей двух стран.Более того, делегации Узбекистана и Туркменистана выдвинули предложения по укреплению межрегионального сотрудничества, в том числе в сфере промышленности.Планируется, что в скором времени будут организованы визиты делегаций министерств и ведомств двух стран для обмена опытом в сфере продовольственной безопасности.
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узбекистан, туркменистан, товарооборот
Туркменистан и Узбекистан налаживают промышленную кооперацию
За последние четыре года объем узбекистанско-туркменского товарооборота увеличился в пять раз.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра промышленности и строительного производства Туркменистана Баймурада Аннамамедова состоялась в Ташкенте, сообщает пресс служба узбекистанского ведомства.
Экономическое партнерство между двумя государствами активно растет, отметили министры. За последние четыре года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз, а в 2021 году рост взаимной торговли составил 65% по отношению к предыдущему году.
В данное время на стадии практической реализации находится ряд торговых контрактов, подписанных в 2021 году.
Также министры обсудили меры по интенсификации промышленной кооперации и созданию законченных цепочек добавленной стоимости с вовлечением производственных мощностей двух стран.
Более того, делегации Узбекистана и Туркменистана выдвинули предложения по укреплению межрегионального сотрудничества, в том числе в сфере промышленности.
Планируется, что в скором времени будут организованы визиты делегаций министерств и ведомств двух стран для обмена опытом в сфере продовольственной безопасности.