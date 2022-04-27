https://uz.sputniknews.ru/20220427/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-prazdnichnye-dni-24245549.html

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздничные дни

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздничные дни

Дополнительные полеты введут на внутренних маршрутах Узбекистана.

2022-04-27T18:19+0500

2022-04-27T18:19+0500

2022-04-27T18:19+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. "Uzbekistan Airways" вводит дополнительные рейсы с 1 по 5 мая в честь праздника "Ураза-хайит". Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Дополнительные полеты будут совершаться в Бухару, Ургенч, Фергану и Наманган.Известно, что 1 мая будут запущены дополнительные рейсы по направлениям Ташкент - Ургенч и обратно, 3 мая – Ташкент – Фергана - Ташкент, 5 мая – Ташкент - Наманган и обратно.Рейсы из Ташкента в Бухару и назад будут осуществляться 1 и 4 мая.Также в честь праздника в "Uzbekistan Airways" объявили о скидке 50% на все внутренние рейсы.

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uzairways, рейс, праздничные дни, узбекистан, полеты, маршрут