Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-belgorode-zaderjali-diversantov-kotorye-gotovili-provokatsii--video-24241304.html
В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео
В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео
Российские силовики задержали в Белгороде двух предполагаемых преступников, которые готовили диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.
2022-04-27T15:33+0500
2022-04-27T15:33+0500
видео
провокации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1b/24239439_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_46abf150627b2b3dbff57dffbb0d9195.png
По данным ФСБ, задержанные — сторонники украинского нацизма, они дают признательные показания.Диверсанты рассказали, что собирались повредить железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны. Против них возбуждено уголовное дело.Как задержали диверсантов — смотрите в видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1b/24239439_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_0620de11d9eb253acb793d45c4ef8245.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
провокации, видео

В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео

15:33 27.04.2022
© ФСБ РФ
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Российские силовики задержали в Белгороде двух предполагаемых преступников, которые готовили диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.
По данным ФСБ, задержанные — сторонники украинского нацизма, они дают признательные показания.
Диверсанты рассказали, что собирались повредить железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны.
Против них возбуждено уголовное дело.
Как задержали диверсантов — смотрите в видео.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0