https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-belgorode-zaderjali-diversantov-kotorye-gotovili-provokatsii--video-24241304.html

В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео

В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео

Российские силовики задержали в Белгороде двух предполагаемых преступников, которые готовили диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.

2022-04-27T15:33+0500

2022-04-27T15:33+0500

2022-04-27T15:33+0500

видео

провокации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1b/24239439_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_46abf150627b2b3dbff57dffbb0d9195.png

По данным ФСБ, задержанные — сторонники украинского нацизма, они дают признательные показания.Диверсанты рассказали, что собирались повредить железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны. Против них возбуждено уголовное дело.Как задержали диверсантов — смотрите в видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

провокации, видео