https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-belgorode-zaderjali-diversantov-kotorye-gotovili-provokatsii--video-24241304.html
В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео
В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео
Российские силовики задержали в Белгороде двух предполагаемых преступников, которые готовили диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.
2022-04-27T15:33+0500
2022-04-27T15:33+0500
2022-04-27T15:33+0500
видео
провокации
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По данным ФСБ, задержанные — сторонники украинского нацизма, они дают признательные показания.Диверсанты рассказали, что собирались повредить железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны. Против них возбуждено уголовное дело.Как задержали диверсантов — смотрите в видео.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
провокации, видео
В Белгороде задержали диверсантов, которые готовили провокации — видео
Российские силовики задержали в Белгороде двух предполагаемых преступников, которые готовили диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.
По данным ФСБ, задержанные — сторонники украинского нацизма, они дают признательные показания.
Диверсанты рассказали, что собирались повредить железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны.
Против них возбуждено уголовное дело.
Как задержали диверсантов — смотрите в видео.