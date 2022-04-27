https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-chexii-zayavili-chto-rossiya-ne-postradaet-v-sluchae-otkaza-es-ot-ee-gaza-24240556.html

В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа

В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа

Экономист Кованда: Чехию и ФРГ ждет рецессия.

2022-04-27T14:46+0500

2022-04-27T14:46+0500

2022-04-27T14:46+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. России не будет нанесен значительный урон в экономическом плане в случае, если Европейский союз откажется от ее энергоносителей, в отличие от Чехии и Германии, написал в статье для портала iDNES.cz главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда.Экономист прогнозирует, что даже в случае эмбарго на нефть и снижения поставок российского газа в Евросоюз на две трети можно предположить, что в 2022 году Россия все равно достигнет профицита внешней торговли приблизительно в $200 млрд. Такие показатели соответствуют прошлогодним показателям.Более того, экономист отметил, что в Москве, напротив, извлекают выгоду из сложившейся ситуации: цены на нефть растут, а стоимость газа держится на высоком уровне.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

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чехия, газ, ес, германия