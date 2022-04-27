https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-kitae-obnarujili-pervyy-sluchay-zarajeniya-cheloveka-ptichim-grippom-h3n8-24233013.html

В Китае обнаружили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

В Китае обнаружили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

Больного обнаружили в провинции Хэнань.

2022-04-27T10:18+0500

2022-04-27T10:18+0500

2022-04-27T10:18+0500

в мире

китай

птичий грипп

человек

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В китайской провинции Хэнань был зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом Н3N8, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.Известно, что первый заболевший – мальчик четырех лет, который проживает в городском округе Чжумадянь. Недалеко от дома ребенка встречались дикие утки, также сообщается, что до появления симптомов мальчик контактировал с домашними птицами.Лихорадка, один из первых симптомов, появилась у мальчика 5 апреля, а уже 10 апреля его госпитализировали в связи с ухудшением состояния. Был проведен анализ, а 24 апреля поставлен диагноз – вирус H3N8."По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", —сообщили в китайском ведомстве.Как заявляют в госкомитете Китая, данный случай – единичная межвидовая передача вируса от птицы к человеку. Риск крупномасштабного распространения низкий.

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китай, птичий грипп, человек