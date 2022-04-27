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https://uz.sputniknews.ru/20220427/visa-otsenila-ubytki-posle-uxoda-iz-rossii-24232342.html
Visa оценила убытки после ухода из России
Visa оценила убытки после ухода из России
Компания уточнила, что больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.
2022-04-27T09:40+0500
2022-04-27T10:05+0500
экономика
visa
компания
доход
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Американская Visa Inc. рассказала о чистом убытке в результате деконсолидации российской дочерней компании. Согласно отчетам компании, потери составили $35 млн. Об этом сообщает РИА Новости.В начале прошлого месяца Visa заявила, что приостанавливает операции в России. В компании уточнили, что в данный момент она не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.Однако чистая прибыль Visa по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года выросла на 24%, что, в свою очередь составило $7,606 млрд.В пересчете на одну акцию прибыль Visa за полгода составила $3,54 против $2,8 за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка компании составила чуть более $14 млрд.По результатам второго квартала чистая прибыль выросла на 20,5%, а тчонее до $3,647 млрд. Разводненная прибыль составила $1,7 против $1,38 за одну акцию. Выручка Visa выросла на 20,3% и составила $7,189 млрд.В компании заявили, что воздействие штамма "омикрон" было недолгим и восстановление мировой экономики, начавшееся в середине прошлого года, продолжается.Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами государства, многие страны объявили о заморозке российских активов.Как отмечал президент Владимир Путин, Запад, заморозив российские активы, фактически поставил под вопрос надежность своих валют. По словам главы государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.
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visa, компания, доход

Visa оценила убытки после ухода из России

09:40 27.04.2022 (обновлено: 10:05 27.04.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA
Банковские карты международных платежных систем VISA - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Компания уточнила, что больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Американская Visa Inc. рассказала о чистом убытке в результате деконсолидации российской дочерней компании. Согласно отчетам компании, потери составили $35 млн. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале прошлого месяца Visa заявила, что приостанавливает операции в России. В компании уточнили, что в данный момент она не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.
"В течение трех и шести месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании. В результате поддержки, оказываемой для поддержки наших сотрудников в России и на Украине, мы понесли расходы на персонал в размере 25 миллионов долларов", — говорится в отчете.
Однако чистая прибыль Visa по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года выросла на 24%, что, в свою очередь составило $7,606 млрд.
В пересчете на одну акцию прибыль Visa за полгода составила $3,54 против $2,8 за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка компании составила чуть более $14 млрд.
По результатам второго квартала чистая прибыль выросла на 20,5%, а тчонее до $3,647 млрд. Разводненная прибыль составила $1,7 против $1,38 за одну акцию. Выручка Visa выросла на 20,3% и составила $7,189 млрд.
В компании заявили, что воздействие штамма "омикрон" было недолгим и восстановление мировой экономики, начавшееся в середине прошлого года, продолжается.
"Мы зафиксировали устойчивый рост в большинстве стран по всему миру. <…> В то время как геополитическая обстановка остается неопределенной, мы ожидаем дальнейшего роста, обусловленного устойчивым восстановлением путешествий и использованием традиционных и новых способов оплаты ", — приводятся в отчетности слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего.
Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами государства, многие страны объявили о заморозке российских активов.
Как отмечал президент Владимир Путин, Запад, заморозив российские активы, фактически поставил под вопрос надежность своих валют. По словам главы государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.
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