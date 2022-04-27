https://uz.sputniknews.ru/20220427/visa-otsenila-ubytki-posle-uxoda-iz-rossii-24232342.html

Visa оценила убытки после ухода из России

Visa оценила убытки после ухода из России

Компания уточнила, что больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.

2022-04-27T09:40+0500

2022-04-27T09:40+0500

2022-04-27T10:05+0500

экономика

visa

компания

доход

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/57/38/573874_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9165c37843715aa0fa3ab56d30ebc110.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Американская Visa Inc. рассказала о чистом убытке в результате деконсолидации российской дочерней компании. Согласно отчетам компании, потери составили $35 млн. Об этом сообщает РИА Новости.В начале прошлого месяца Visa заявила, что приостанавливает операции в России. В компании уточнили, что в данный момент она не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.Однако чистая прибыль Visa по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года выросла на 24%, что, в свою очередь составило $7,606 млрд.В пересчете на одну акцию прибыль Visa за полгода составила $3,54 против $2,8 за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка компании составила чуть более $14 млрд.По результатам второго квартала чистая прибыль выросла на 20,5%, а тчонее до $3,647 млрд. Разводненная прибыль составила $1,7 против $1,38 за одну акцию. Выручка Visa выросла на 20,3% и составила $7,189 млрд.В компании заявили, что воздействие штамма "омикрон" было недолгим и восстановление мировой экономики, начавшееся в середине прошлого года, продолжается.Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами государства, многие страны объявили о заморозке российских активов.Как отмечал президент Владимир Путин, Запад, заморозив российские активы, фактически поставил под вопрос надежность своих валют. По словам главы государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

visa, компания, доход