https://uz.sputniknews.ru/20220427/vtoroy-front-v-moldove-komu-vygodna-seriya-diversiy-v-pridnestrove-24249309.html

"Второй фронт" в Молдове: кому выгодна серия диверсий в Приднестровье

"Второй фронт" в Молдове: кому выгодна серия диверсий в Приднестровье

Замороженный конфликт в Приднестровье мешает расширению НАТО на восток. Боевые действия на Украине представляются Соединенным Штатам удобным основанием для превращения Молдовы в зону гражданской войны.

2022-04-27T21:04+0500

2022-04-27T21:04+0500

2022-04-27T21:05+0500

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Киевский режим готов по первой команде Вашингтона бросить войска на Тирасполь, главный приз для ВСУ – крупнейший в Европе арсенал на южной окраине села Колбасна, в двух километрах от украинской границы. Мешают только 3000 российских миротворцев, 7000 военнослужащих ПМР, и более 400 тысяч граждан РФ на левом берегу Днестра. Москва внимательно следит за руками "партнеров" на Украине и в Молдове, в готовности оперативно отреагировать на появление "второго фронта".После серии взрывов 26 апреля в Тирасполе, атаки на аэродром в окрестностях столицы Приднестровья, и сегодняшней перестрелки в районе села Колбасна объявлен "красный" уровень террористической угрозы на 15 дней. В регионе появились блокпосты и фортификационные укрепления. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Решено отменить военный парад в День Победы 9 мая. Образовательные учреждения Приднестровья до конца учебного года переведены на дистанционный режим обучения.По итогам двух суток террористической активности внешних сил жертв нет. Повреждены здание Министерства госбезопасности ПМР, объекты на территории воинской части и аэродрома, подорваны передающие антенны радиоцентра "Маяк" (12 км от украинской границы). Президент Молдовы Майя Санду экстренно созвала Совет безопасности.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье.Действия диверсионно-разведывательных групп, выстрелы из гранатометов и удары беспилотников боеприпасами натовских стандартов на территории ПМР начались сразу после необычного (тайного) визита в Киев 25 апреля госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. Возможно, это не случайное совпадение.Вашингтон давно требует прекращения "российской агрессии" в Молдове. Американцам хотелось бы создать новую горячую точку с участием российских миротворцев, зачистить Приднестровье, интегрировать Молдову в Румынию и НАТО, а заодно помочь киевскому режиму боеприпасами и военной техникой советского производства из арсенала Колбасна.Силы и средстваНа случай открытой агрессии, в Приднестровье дислоцируются 3000 российских военнослужащих, вооруженные силы ПМР – около 7500 "штыков", и значительный мобилизационный резерв, до 100 тысяч военнообязанных.Количество тяжелого вооружения и боеприпасов позволяет вести боевые действия в осажденном регионе десятилетиями – в строю более 100 танков, 200 БТР и БМП, тысячи автомобилей, установки РСЗО "Град", отряд вертолетов. Эту могущественную группировку войск вряд ли смогут оперативно нейтрализовать две приграничные бригады ВСУ, Вооруженные силы Молдовы (6000 человек) и подразделения НАТО из Румынии, Польши и США (в кишиневской гостинице "Центрум" ранее поселились 400 американских морских пехотинцев).Арсенал военной техники и боеприпасов (авиабомбы, ракеты, артиллерийские снаряды, мины) оценивается в 21 тысячу тонн или в 3,5 млрд долларов. Детонация такого хранилища эквивалента ядерным ударам по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году, и может стереть с лица земли многие населенные пункты в Молдове, Румынии, на Украине. Неслучайно охраной арсенала близ села Колбасна занимается хорошо оснащенная и подготовленная оперативная группа российских войск (ОГРВ).И все же, американцы намерены максимально ослабить военный потенциал РФ. Об этом вчера на авиабазе "Рамштайн" в Германии еще раз заявил министр обороны США Остин. Логика проста: чем больше фронтов, тем больше сил придется тратить ВС России. Приднестровский ТВД выглядит многообещающим. Для мониторинга американцы "подогнали" в Румынию два самолета радиоэлектронной разведки – RQ-4B Global Hawk и RC-135W Rivet Joint.Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля сообщил, что ВСУ готовы к боевым действиям "в сепаратистском молдавском государстве Приднестровье". После потери основных арсеналов в Харьковской области украинскому Генштаба важно найти постоянный источник "советских" боеприпасов для обеспечения "Южного фронта" (Колбасна – самое то).Советник главы украинского военного ведомства Юрий Бутусов считает, что Киев имеет право "демилитаризовать" Приднестровье, поскольку ОГРВ России угрожают Украине, а две украинские бригады на украинско-молдавской границе нужнее на "Восточном фронте". Ранее штатный "конферансье" офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил: "Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно".Румыния опасается, что вероятный выход российских войск через Одесскую область к границам ПМР приведет к выпадению из сферы влияния Бухареста и Приднестровья, и Молдова в целом. Таким образом, западные и восточные "партнеры" всячески подталкивают Молдову к масштабному военному конфликту с непредсказуемыми последствиями. На этом тревожном фоне молдавский президент Майя Санду обещает полицейские репрессии всем, кто выйдет на улицу с Георгиевской ленточкой, причем не только 9 мая. Будто бы нет ничего важнее эскалации.Москва внимательно следит за руками "партнеров" на Украине и в Молдове, в готовности оперативно отреагировать на появление "второго фронта".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Пришли "темные века": западная цивилизация пожирает себя

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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