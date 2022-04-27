https://uz.sputniknews.ru/20220427/vysokiy-polet-uzbekistan-i-eaes-obsujdayut-proizvodstvo-samoletov--video-24246345.html

Высокий полет: Узбекистан и ЕАЭС обсуждают производство самолетов – видео

Высокий полет: Узбекистан и ЕАЭС обсуждают производство самолетов – видео

Делегация Евразийского экономического союза посетила Ташкентский механический завод, чтобы оценить потенциал республики в сфере авиастроения.

2022-04-27T18:58+0500

2022-04-27T18:58+0500

2022-04-27T19:12+0500

видео

узбекистан

еаэс

самолет

ташкентский механический завод

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Узбекистан способен помочь ЕАЭС в развитии гражданской авиации. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik рассказал директор департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев.На выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" авиастроение стало одной из самых актуальных тем для обсуждения. Дело в том, что Россия закупает импортные комплектующие для производства пассажирских самолетов – например, для "Суперджета". Однако РФ уже развивает программу импортозамещения в сотрудничестве со странами-членами ЕАЭС.Так, Россия уже сама производит композиционные крылья и двигатели, которые прошли сертификацию. Предприятия активно сотрудничают с Казахстаном и Беларусью по сборке вертолетов и авиакомпонентов. Теперь к сотрудничеству присоединяется и Узбекистан.Почему именно Узбекистан? В советском прошлом Узбекистан производил самолеты. К примеру, транспортное воздушное судно Ил-76 собирали именно на авиационном заводе в Ташкенте.Помня об этом, налаживать сотрудничество с республикой в авиастроении намерены Ульяновская область и Татарстан. Что касается Татарстана, в марте представители республики обсудили с властями Узбекистана совместный выпуск некоторых компонентов самолета Ту-214. Как рассказал замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, стороны договорились о расширении компонентной базы, которую производит Ташкентский механический завод.Делегация ЕАЭС тоже посетила Ташкентский механический завод.Что такое кооперационные цепочки в рамках ЕАЭС и как в них может участвовать Узбекистан – смотрите в нашем видео.

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Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, еаэс, самолет, ташкентский механический завод, видео