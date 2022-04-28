https://uz.sputniknews.ru/20220428/erdogan-zayavil-putinu-o-neobxodimosti-tesnogo-dialoga-razvedok-24267856.html

Эрдоган заявил Путину о необходимости "тесного диалога" разведок

Эрдоган заявил Путину о необходимости "тесного диалога" разведок

В телефонном разговоре два президента обсудили недавнюю операцию обмена пленными.

2022-04-28T20:11+0500

2022-04-28T20:11+0500

2022-04-28T20:11+0500

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/15/15638627_0:124:3117:1877_1920x0_80_0_0_30ac98c94cca28f40783d1e76c4874c3.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость взаимодействия между разведслужбами двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.Помимо этого президенты обсудили прошедшую в Турции операцию обмена задержанных граждан России и США. По словам Эрдогана, посредничество Турции в этой операции является не только признаком того значения, которое придает Анкара для установления мира, диалога и сотрудничества, но и значимым с точки зрения ее посреднической миссии.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Читайте также: Видео: сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция