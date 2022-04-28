https://uz.sputniknews.ru/20220428/erdogan-zayavil-putinu-o-neobxodimosti-tesnogo-dialoga-razvedok-24267856.html
Эрдоган заявил Путину о необходимости "тесного диалога" разведок
Эрдоган заявил Путину о необходимости "тесного диалога" разведок
В телефонном разговоре два президента обсудили недавнюю операцию обмена пленными.
2022-04-28T20:11+0500
2022-04-28T20:11+0500
2022-04-28T20:11+0500
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость взаимодействия между разведслужбами двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.Помимо этого президенты обсудили прошедшую в Турции операцию обмена задержанных граждан России и США. По словам Эрдогана, посредничество Турции в этой операции является не только признаком того значения, которое придает Анкара для установления мира, диалога и сотрудничества, но и значимым с точки зрения ее посреднической миссии.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Читайте также: Видео: сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии
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MIA „Rosiya Segodnya“
реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция
Эрдоган заявил Путину о необходимости "тесного диалога" разведок
В телефонном разговоре два президента обсудили недавнюю операцию обмена пленными.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik.
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость взаимодействия между разведслужбами двух стран. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
"Указав на роль, которую играет Национальная разведывательная организация, президент Эрдоган сказал, что необходимо продолжать координацию и тесный диалог между разведывательными подразделениями. Он заявил, что это будет способствовать предотвращению гуманитарных трагедий в регионе и установлению стабильности", - говорится в сообщении.
Помимо этого президенты обсудили прошедшую в Турции операцию обмена задержанных граждан России и США. По словам Эрдогана, посредничество Турции в этой операции является не только признаком того значения, которое придает Анкара для установления мира, диалога и сотрудничества, но и значимым с точки зрения ее посреднической миссии.
Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.