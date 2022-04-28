https://uz.sputniknews.ru/20220428/kak-budut-xodit-avtobusy-na-radonitsu-raspisanie-24257207.html

Как будут ходить автобусы на Радоницу: расписание

Как будут ходить автобусы на Радоницу: расписание

Радоница — славянский праздник, который отмечают на девятый день после Пасхи.

2022-04-28T11:41+0500

2022-04-28T11:41+0500

2022-04-28T11:41+0500

общество

автобусы

пасха

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Управление транспорта Ташкента объявило о запуске дополнительных маршрутов на три кладбища в день Радоницы.Автобусы будут курсировать один день, 3 мая, с 7.00 до 18.00. Они отправляются до кладбищ Боткина, "Домбрабад" и "Уртасарай".До кладбища "Уртасарай" можно будет доехать со станции метро "Буюк ипак йули" и от Куйлюкского дехканского рынка.До кладбища Боткина организуют автобусный маршрут со станции метро "Машиносозлар". Со станции "Алмазар" будет курсировать автобус до кладбища "Домрабад".Как отметили в столичном управлении транспорта, рейсы организованы для удобства верующих, которые в этот день посещают могилы своих родных и близких.Радоница — славянский праздник, который отмечают на второй неделе после Пасхи. В это день принято поминать усопших.Читайте также:

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автобусы, пасха