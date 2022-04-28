https://uz.sputniknews.ru/20220428/kamaz-prodoljit-privlekat-rabochix-iz-uzbekistana-24265223.html

"КамАЗ" продолжит привлекать рабочих из Узбекистана

"КамАЗ" продолжит привлекать рабочих из Узбекистана

В Узбекистане могут начать обучать будущих сотрудников российского автоконцерна.

2022-04-28T17:24+0500

2022-04-28T17:24+0500

2022-04-28T17:24+0500

общество

пао камаз

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Граждане Узбекистана продолжат работать на предприятиях "КамАЗ". Намерение продолжить сотрудничество подтвердили руководители российского автопредприятия и узбекистанского Агентства по внешней трудовой миграции во время встречи в Ташкенте.Как сообщила пресс-служба Агентства, во встрече участвовали заместитель руководителя агентства Азизбек Юнусов и заместитель генерального директора "КамАЗа" Жанна Халиуллина.Гости побывали в обучающем моноцентре "Ишга марҳамат" ("Добро пожаловать на работу") и ознакомились с процессом подготовки трудовых мигрантов к работе за рубежом."Стороны обсудили такие вопросы, как привлечение граждан Узбекистана к работе предприятия и организация предотъездных обучающих мероприятий", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Напомним, "КамАЗ" начал привлекать иностранных граждан к работе на своих предприятиях В 2021 году, среди них 450 узбекистанцев. Позже руководство автоконцерна заявляло, что намерено привлечь еще больше работников из Узбекистана."КамАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).Читайте также: В Узбекистане растет деловая активность

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пао камаз, трудовые мигранты