Когда и в каких районах отключат холодную воду в Ташкенте
10:56 28.04.2022 (обновлено: 10:58 28.04.2022)
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Расписание отключения холодной воды с 10 по 25 мая — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте с 10 мая по 8 июня начинают плановое отключение холодной воды. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в столичном хокимияте.
Холодную воду не будут подавать на протяжении суток, а на время отключения в районы направят водовозы, уточнили в администрации.
График отключения воды c 10 по 25 мая:
10 мая с 9.00 до 9.00 11 мая — Мирабадский район: махалли "Чинор", "Парвона", массивы Куйлюк-1, Куйлюк-4, а также гостиница "Хаёт".
11 мая с 9.00 до 9.00 12 мая — Мирзо-Улугбекский район: махалли "Бахор", "Нодирабегим", "Шуртепа", "Шукур Бурхонов", "Ялангач";
11 мая с 22.00 до 6.00 12 мая — Алмазарский район: массив Кара-Камыш-2/4.
12 мая с 9.00 до 9.00 13 мая — Учтепинский район: массив Чиланзар, квартал Г-9А с многоэтажные дома № 1-17, а также до многоэтажного дома № 16А 13-квартала; Чиланзарский район: кварталы Чиланзара Г-9 и 9.
12 мая с 22.00 до 6.00 13 мая — Сергелийский район: махалля "Халкабад" массива Куйлюк-5, махалля "Зиёкор" массива Куйлюк-6, а также махалля "Шукрона" массива Куйлюк-7.
13 мая с 22.00 до 6.00 14 мая — Мирзо-Улугбекский район: Ц-2 многоэтажные дома № 6, 7, 8,11, 22, 25, 42, детские сады № 419 и 422, Ц-1 многоэтажные дома № 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, по ул. Мустакиллик многоэтажные дома №№ 6, 29, 42, семейная поликлиника № 5, детский сад № 426 по ул. Шастри.
16 мая с 9.00 до 16.00 17 мая — Сергелийский район: махалли "Нугайкурган", "Юкори Дархан", "Беларык" (Бобур), "Пастки Дархан"; Янгихаётский район: махалли "Дустлик", "Чарогон", "Викор", "Олчазор", "Ал-Фаргоний", "Ташкент", "Чорток", "Ёркин хаёт", "Кипчок", "Йулдош", семейная поликлиника № 37, роддом № 1, цех по выпечке хлеба.
16 мая с 22.00 до 6.00 17 мая — Учтепинский район: массив Чиланзар 31-квартал махалли "Дийдор", "Янги йул", школа № 295, детский сад № 601, семейная поликлиника № 62, 30- квартал махалли "Диёробод", "Ал-Согуний", школа № 296, детские сады № 604 и 592. Чиланзарский район: массивы Алгоритм, Гулистан, Кизил Шарк, 19- и 20-кварталы. Понижение давления воды – Учтепинский район, 26-квартал махалля "Ширин", школа № 107, детские сады № 394 и 361.
17 мая с 9.00 до 12.00 18 мая — Яшнабадский район: махалли "Илтифот", "Нодира", "Донишманд", "Шохимардон", "Хосиятли", "Шохсанам", "Ойдинкул", "Янгинур", "Бунёдкор", многоэтажные дома Военного городок № 58, проспект Ахангаран, двухэтажные дома № 33, 3\1; 4-этажные дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; 5-этажный дом № 70, Авиастроители-4 многоэтажные дома № 63, 64, 65, 66, 66а, 72, 120, 121; массив Янгиабад улицы Шохимардон, Ойдинкул, Чилонота, Янгилик, Нодирабегим, Хуснобод, Илтифот, Ширмонбулок, Мурувват, Хаваскор, Куламли, Мураббий, Катта Янгиобод, Пахлавон, Донишманд, Хислат, Маърифат, Яратувчи, 1-проезд ул. Мураббийлар, школы № 227, 67 и 198, детские сады № 511, 517 и 457.
18 мая с 9.00 до 16.00 19 мая — Учтепинский район: махалли "Катта-Каъни", "Чупонота", "Фозилтепа"; Зангиатинский район: махалля "Токзор".
18 мая с 22.00 до 6.00 19 мая — Алмазарский район: улицы Бобожонова, Файзибаланд, Мирпулатова, Заркайнар, Чувалачи, Исмоил Шоший, Сарик сув, Минор, многоэтажные и частные дома по ул. Карасарай.
19 мая с 9.00 до 9.00 20 мая — Шайхантахурский район: махалли "Лабзак", "Кох-ота", "Тахтапул", "Хадра", "Жангох", "Урда", "Янги Камолон", "Камолон", "Камолон Дарвоза", "Коратош", "Чакар", "Чорсу", "Янгиобод", "Катта Октепа", "Каттабог", "Олим Хужаев", "Чархновза", "С.Дарвоза", "Зангиота", "Эшонгузар", массив Октепа, Ц-11,12,13, 14, 15; ул. Абдулла Кодирий многоэтажный дома № 2а, многоэтажные дома № 10, 12, 14, 16 по ул. Навои, многоэтажные дома №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Лабзак, Анхорбуйи многоэтажные дома № 1-8, бизнес-центр "Ташкент Сити", АТС № 245, Верховный суд, Министерство здравоохранения, гостиницы "Осиё", "Рамада", "Лабзак" и "Шодлик"; Чиланзарский район: махалля "Катта Олмазор", массив Алмазар школа № 90, детский сад № 101.
19 мая с 22.00 до 6.00 20 мая — Яккасарайский район: ул. Баходир, многоэтажные дома № 2, 2\1, 22, 24 и частные дома, 3-проезд ул. Урикзор, многоэтажки № 1, 1а, 3, 19, 21 и частные дома, 4-, 1-, 2-проезды ул. Урикзор, многоэтажные дома № 49, 140, 142, 149, 153, 155, 157, 159 и частные дома по ул. Урикзор, 2-проезд ул. Бабура дома № 16 А, 16-Б, многоэтажные дома № 8, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34-А, 40 -Б, 40-В, 40-Е по ул. Бабура, посольство ОАЭ, 1-проезд ул. Жамшида Шоший, многоэтажные дома № 3, 4, 8 и частные дома по 2-проезду ул. Жамшида Шоший, улицы М. Турсунова, Тошбулок и 1-проезд Авлони, многоэтажные дома № 3, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 42 по ул. Аския, многоэтажные дома № 3, 4, 8, 10 по ул. Беларык, Национальный институт искусства и дизайна, Тошиссиккуввати, районная СЭС, ул. Авлоний, посольство Пакистана, мечеть Ракъат, многоэтажный дома № 39 и частные дома по ул. Ат-Термизий, общежитие № 1, гостиницы "Сато", "Нью-Йорк", многоэтажные дома №№ 4-А, 9 и частные дома по ул. Ракат, школа № 135, детский сад № 47, многоэтажные дома №№ 52, 54, 56, 58 по ул. Шота Руставели, многоэтажный дом № 2-А по ул. Акромхужаева, ул. Хамадоний, многоэтажные дома №№ 1, 4-Б по ул. Шохжахон, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, ул. Ал-Фаргоний.
20 мая с 22.00 до 6.00 21 мая — Мирзо-Улугбекский район: массивы Карасу-1 многоэтажные дома № 14, 15, 36, 45, 46, Карасу-3 дома № 13, 14, семейная поликлиника № 8, Карасу-4 дом № 2, ул. Авайхон дома № 1-15, 2-проезд ул. Авайхон, общежитие № 112 по ул. Темура Малика.
23 мая с 9.00 до 9.00 24 мая — Юнусабадский район: махалля "Отчопар-2", проезды ул. Янгишахар.
23 мая с 22.00 до 6.00 24 мая — Учтепинский район: 11-квартал махалли "Кургонтепа", "Тепакургон", 12-квартал махалли "Заргарлик", "Хуросан", а также 26-квартал, дома №№ 10, 10-А.
24 мая с 9.00 до 21.00 25 мая — Мирзо-Улугбекский район: махалли "Боги Маядон", "Хабиб Абдуллаев", "Шахриобод", "Олимлар", "Навнихол", "Олий Химмат", "Сайрам"; Юнусабадский район: проезды ул. Юкори Самар, Юкори Бузсув, Укитувчилар, ул. Наманган, Зарбулок и Гвардейская.
24 мая с 22.00 до 6.00 25 мая — Яккасарайский район: ул. Бабура, дома № 46/1, 46/3, 59, 61, 63, 65, 67/1, 69/1, 71, 81/1, ул. Нукусская, дома № 2, 4, 6, 57, 59, ул. Абдуллы Каххора, дома № 2, 2 Г, 9-проезд ул. Абдулла Каххора, дома №№ 87, 87-Б, 89.
25 мая с 22.00 до 6.00 26 мая — Алмазарский район: массивы Тансыкбаева-2, -3, -4, массив Кара-Камыш-2/4, больница СГБ, семейная поликлиника № 33, стоматологическая поликлиника № 7.
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