https://uz.sputniknews.ru/20220428/kogda-i-v-kakix-rayonax-otklyuchat-xolodnuyu-vodu-v-tashkente-24256453.html

Когда и в каких районах отключат холодную воду в Ташкенте

Когда и в каких районах отключат холодную воду в Ташкенте

Расписание отключения холодной воды с 10 по 25 мая — в нашем материале.

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общество

ташкент

вода

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкенте с 10 мая по 8 июня начинают плановое отключение холодной воды. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в столичном хокимияте.Холодную воду не будут подавать на протяжении суток, а на время отключения в районы направят водовозы, уточнили в администрации.График отключения воды c 10 по 25 мая:Читайте также:

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ташкент, вода