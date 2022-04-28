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https://uz.sputniknews.ru/20220428/obnovlennoe-napu-zaymetsya-kriptovalyutoy-24261455.html
Обновленное НАПУ займется криптовалютой
Обновленное НАПУ займется криптовалютой
Основной целью агентства станет разработка и реализация единой государственной политики в сфере оборота криптоактивов.
2022-04-28T15:02+0500
2022-04-28T15:02+0500
экономика
криптовалюта
национальное агентство проектного управления
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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Национальное агентство проектного управления при президенте преобразовано в Национальное агентство перспективных проектов. Об этом сообщило УзА.Основными задачами обновленного агентства стали следующие:Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (НАПУ) было образовано в 2017 году.Ранее оно занималось госорганами и организациями с государственной долей более 50%, а также хозяйствующими субъектами, курируемыми кабинетом министров. НАПУ также являлось уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики.Читайте также: Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах
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криптовалюта, национальное агентство проектного управления

Обновленное НАПУ займется криптовалютой

15:02 28.04.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн
Сувенирная монета криптовалюты биткойн - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Основной целью агентства станет разработка и реализация единой государственной политики в сфере оборота криптоактивов.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Национальное агентство проектного управления при президенте преобразовано в Национальное агентство перспективных проектов. Об этом сообщило УзА.
Основными задачами обновленного агентства стали следующие:
разрабатывать и реализовывать единую государственную политику в сфере оборота криптоактивов;
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов инвесторов в сфере оборота криптоактивов;
участвовать в разработке и реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения через крипто-активы;
содействовать инициированию и продвижению проектов по внедрению блокчейн-технологий (технологий распределенного реестра) и других новейших технологий в сфере государственного управления и различных социально-экономических сферах.
Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (НАПУ) было образовано в 2017 году.
Ранее оно занималось госорганами и организациями с государственной долей более 50%, а также хозяйствующими субъектами, курируемыми кабинетом министров. НАПУ также являлось уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики.
Читайте также: Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах
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