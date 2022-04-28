https://uz.sputniknews.ru/20220428/obnovlennoe-napu-zaymetsya-kriptovalyutoy-24261455.html

Обновленное НАПУ займется криптовалютой

Обновленное НАПУ займется криптовалютой

Основной целью агентства станет разработка и реализация единой государственной политики в сфере оборота криптоактивов.

2022-04-28T15:02+0500

2022-04-28T15:02+0500

2022-04-28T15:02+0500

экономика

криптовалюта

национальное агентство проектного управления

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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Национальное агентство проектного управления при президенте преобразовано в Национальное агентство перспективных проектов. Об этом сообщило УзА.Основными задачами обновленного агентства стали следующие:Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (НАПУ) было образовано в 2017 году.Ранее оно занималось госорганами и организациями с государственной долей более 50%, а также хозяйствующими субъектами, курируемыми кабинетом министров. НАПУ также являлось уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики.Читайте также: Резиденты Узбекистана смогут проводить торги на криптобиржах

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криптовалюта, национальное агентство проектного управления