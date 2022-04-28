https://uz.sputniknews.ru/20220428/oon-ukrainu-pokinuli-svyshe-53-mln-grajdan-24252510.html

ООН: Украину покинули свыше 5,3 млн граждан

ООН: Украину покинули свыше 5,3 млн граждан

Самое большое количество беженцев приняла Польша — более 2,9 млн человек.

2022-04-28T08:59+0500

2022-04-28T08:59+0500

2022-04-28T08:59+0500

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. За последние два месяца количество украинских беженцев превысило 5,3 млн. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.Начиная с конца февраля по 26 апреля, общее количество украинцев, покинувших страну составляет 5 317 219 человек, сообщает ООН.По данным ведомства, более 2,9 млн граждан Украины пересекли границу Польши, свыше 793 тыс. — Румынии, порядка 627 тыс. — России, более 502 тыс. — Венгрии.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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