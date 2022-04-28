https://uz.sputniknews.ru/20220428/telekanal-rossiya-24-rasskazal-o-drujbe-narodov-v-uzbekistane-24259131.html

Телеканал "Россия 24" рассказал о дружбе народов в Узбекистане

Телеканал "Россия 24" рассказал о дружбе народов в Узбекистане

Журналист Роберт Францев рассказал о состоянии межнационального согласия в республике.

2022-04-28T13:38+0500

2022-04-28T13:38+0500

2022-04-28T13:38+0500

общество

телеканал

узбекистан

журналист

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Российский телеканал "Россия 24" показал очередной еженедельный авторский обзор шеф-корреспондента Центральноазиатского бюро ВГТРК Роберта Францева. Журналист посвятил выпуск актуальным событиям в Центральной Азии — в том числе и об уровне межконфессионального и межнационального согласия в Узбекистане. Об этом сообщает ИА "Дуне".По мнению Францева, бережное отношении к другим народам, исповедующим не исламскую религию, является важной частью государственной политики страны.В частности, в сюжете рассказывают о саде "Бағрикенглик" на территории вновь отрывшегося парка "Янги Узбекистон". Данный сад открылся 5 апреля и стал новым символом равенства религиозных конфессий в Узбекистане. Кроме этого, репортаж рассказывает о Свято-Георгиевском монастыре в Чирчике, который отреставрировали по личному поручению президента Шавката Мирзиёева. Отдельное внимание привлек другой город Узбекистана — Нукус. Здесь к 150-летию образования узбекистанской епархии заложили фундамент для нового храма русской православной церкви.Помимо этого, как символ духовности страны в передаче продемонстрировали строящийся Центр исламской цивилизации, первый камень которого четыре года назад заложил глава государства.На территории комплекса создадут музей, научный центр, мультимедийную галерею, а также здесь выставят рукописный Коран Усмана.Напомним: на сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 2 330 религиозных организаций. Из них 2 139 являются исламскими, 174 — христианскими. Кроме этого, в стране насчитывается восемь иудейских и шесть бахаистских организаций. Всего в стране проживают более 130 национальностей и этнических групп. Все они являются представителями 16 религиозных конфессий.Читайте также:

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телеканал, узбекистан, журналист