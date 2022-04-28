https://uz.sputniknews.ru/20220428/telekanal-rossiya-24-rasskazal-o-drujbe-narodov-v-uzbekistane-24259131.html
Телеканал "Россия 24" рассказал о дружбе народов в Узбекистане
Телеканал "Россия 24" рассказал о дружбе народов в Узбекистане
Журналист Роберт Францев рассказал о состоянии межнационального согласия в республике.
2022-04-28T13:38+0500
2022-04-28T13:38+0500
2022-04-28T13:38+0500
общество
телеканал
узбекистан
журналист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/05/23791728_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_90e8a874ce01009fc661ca62057ac6f0.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Российский телеканал "Россия 24" показал очередной еженедельный авторский обзор шеф-корреспондента Центральноазиатского бюро ВГТРК Роберта Францева. Журналист посвятил выпуск актуальным событиям в Центральной Азии — в том числе и об уровне межконфессионального и межнационального согласия в Узбекистане. Об этом сообщает ИА "Дуне".По мнению Францева, бережное отношении к другим народам, исповедующим не исламскую религию, является важной частью государственной политики страны.В частности, в сюжете рассказывают о саде "Бағрикенглик" на территории вновь отрывшегося парка "Янги Узбекистон". Данный сад открылся 5 апреля и стал новым символом равенства религиозных конфессий в Узбекистане. Кроме этого, репортаж рассказывает о Свято-Георгиевском монастыре в Чирчике, который отреставрировали по личному поручению президента Шавката Мирзиёева. Отдельное внимание привлек другой город Узбекистана — Нукус. Здесь к 150-летию образования узбекистанской епархии заложили фундамент для нового храма русской православной церкви.Помимо этого, как символ духовности страны в передаче продемонстрировали строящийся Центр исламской цивилизации, первый камень которого четыре года назад заложил глава государства.На территории комплекса создадут музей, научный центр, мультимедийную галерею, а также здесь выставят рукописный Коран Усмана.Напомним: на сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 2 330 религиозных организаций. Из них 2 139 являются исламскими, 174 — христианскими. Кроме этого, в стране насчитывается восемь иудейских и шесть бахаистских организаций. Всего в стране проживают более 130 национальностей и этнических групп. Все они являются представителями 16 религиозных конфессий.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/05/23791728_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_5b32faed58df51aeb554926911905258.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
телеканал, узбекистан, журналист
Телеканал "Россия 24" рассказал о дружбе народов в Узбекистане
Журналист Роберт Францев рассказал о состоянии межнационального согласия в республике.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Российский телеканал "Россия 24" показал очередной еженедельный авторский обзор шеф-корреспондента Центральноазиатского бюро ВГТРК Роберта Францева.
Журналист посвятил выпуск актуальным событиям в Центральной Азии — в том числе и об уровне межконфессионального и межнационального согласия в Узбекистане. Об этом сообщает
ИА "Дуне".
По мнению Францева, бережное отношении к другим народам, исповедующим не исламскую религию, является важной частью государственной политики страны.
В частности, в сюжете рассказывают о саде "Бағрикенглик" на территории вновь отрывшегося парка "Янги Узбекистон". Данный сад открылся 5 апреля и стал новым символом равенства религиозных конфессий в Узбекистане.
Героями материала стали митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и председатель еврейской религиозной общины Аркадий Исахаров.
Кроме этого, репортаж рассказывает о Свято-Георгиевском монастыре в Чирчике, который отреставрировали по личному поручению президента Шавката Мирзиёева. Отдельное внимание привлек другой город Узбекистана — Нукус. Здесь к 150-летию образования узбекистанской епархии заложили фундамент для нового храма русской православной церкви.
Помимо этого, как символ духовности страны в передаче продемонстрировали строящийся Центр исламской цивилизации, первый камень которого четыре года назад заложил глава государства.
На территории комплекса создадут музей, научный центр, мультимедийную галерею, а также здесь выставят рукописный Коран Усмана.
Напомним: на сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 2 330 религиозных организаций. Из них 2 139 являются исламскими, 174 — христианскими.
Кроме этого, в стране насчитывается восемь иудейских и шесть бахаистских организаций. Всего в стране проживают более 130 национальностей и этнических групп. Все они являются представителями 16 религиозных конфессий.