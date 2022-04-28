https://uz.sputniknews.ru/20220428/uzbekistan-i-rossiya-sozdadut-fond-dlya-lecheniya-detey-s-onkologiey-24266088.html

Узбекистан и Россия создадут фонд для лечения детей с онкологией

Узбекистан и Россия создадут фонд для лечения детей с онкологией

Российские медики также помогут узбекистанским коллегам в лечении слепоты у недоношенных детей.

2022-04-28T18:23+0500

2022-04-28T18:23+0500

2022-04-28T18:23+0500

общество

узбекистан

ташкент

онкология

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Идею о создании фонда для детей с онкологией обсудили на встрече в Ташкенте хоким столицы Жахонгир Артикходжаев и председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Об этом сообщила пресс-служба столичного хокимията.Планируется, что фонд откроется в Медицинском институте им. Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге.Также стороны обсудили возможности сотрудничества российских и узбекистанских медиков по лечению слепоты у недоношенных детей.Как отметили в пресс-службе, встреча Артикходжаева и Григорьева была посвящена подготовке визита губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Ташкент. Визит пройдет после саммита ШОС в Самарканде.Чиновники также обсудили вопросы развития туризма, торговли, промышленности и спорта. Помимо этого, участники встречи договорились о том, что в Узбекистане возведут памятник ташкентцам, приютившим жертв ленинградской блокады в годы войны.Читайте также: Ташкентские врачи прооперировали более 150 пациентов в Каракалпакстане

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узбекистан, ташкент, онкология