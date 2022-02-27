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Ташкентские врачи прооперировали более 150 пациентов в Каракалпакстане
Ташкентские врачи прооперировали более 150 пациентов в Каракалпакстане
В рамках акции "Дни здоровья" столичные специалисты проводят высокотехнологичные операции в регионах страны.
2022-02-27T12:54+0500
2022-02-27T12:54+0500
2022-02-27T12:54+0500
общество
операция
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. В Каракалпакстане прошла акция "Дни здоровья", в рамках которой столичные специалисты осмотрели и провели сложные операции жителям Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.В регион приехали опытные хирурги из ведущих столичных клиник.Пациенты, нуждавшиеся в высокотехнологичных операциях:Хирургические вмешательства проводились в ведущих государственных клиниках в Нукусе.Ташкентские специалисты провели более 150 сложных операций для пациентов Каракалпакстана.В Узбекистане активно развивают хирургию. Особое внимание власти уделяют развитию неонатальной хирургии, трансплантологии, онкологии. Президент Узбекистана поручил повысить качество медицинского обслуживания и перечень проводимых операций в специалистами республики.Читайте также: В Ташкенте открыли центр детской онкологии на основе опыта России - фото
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операция, каракалпакстан
Ташкентские врачи прооперировали более 150 пациентов в Каракалпакстане
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В рамках акции "Дни здоровья" столичные специалисты проводят высокотехнологичные операции в регионах страны.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik.
В Каракалпакстане прошла акция "Дни здоровья", в рамках которой столичные специалисты осмотрели и провели сложные операции жителям Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
республики.
В регион приехали опытные хирурги из ведущих столичных клиник.
"В рамках акции были проведены поквартирные обходы с помощью местных медработников, сформирован список пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных операциях. По предварительному анализу их количество составляло 479 человек", - сообщает пресс-служба.
Пациенты, нуждавшиеся в высокотехнологичных операциях:
устранение пороков сердца – 107 человек
устранение дефектов лица – 102 человека
заболевания желудочно-кишечного тракта – 130 человек
эндопротезирование – 127 человек
пересадка почки – 13 человек.
Хирургические вмешательства проводились в ведущих государственных клиниках в Нукусе.Ташкентские специалисты провели более 150 сложных операций для пациентов Каракалпакстана.
В Узбекистане активно развивают хирургию. Особое внимание власти уделяют развитию неонатальной хирургии
, трансплантологии
, онкологии
. Президент Узбекистана поручил
повысить качество медицинского обслуживания и перечень проводимых операций в специалистами республики.