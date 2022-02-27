https://uz.sputniknews.ru/20220227/tashkentskie-vrachi-prooperirovali-bolee-150-patsientov-v-karakalpakstane-23005452.html

Ташкентские врачи прооперировали более 150 пациентов в Каракалпакстане

Ташкентские врачи прооперировали более 150 пациентов в Каракалпакстане

В рамках акции "Дни здоровья" столичные специалисты проводят высокотехнологичные операции в регионах страны.

2022-02-27T12:54+0500

2022-02-27T12:54+0500

2022-02-27T12:54+0500

общество

операция

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. В Каракалпакстане прошла акция "Дни здоровья", в рамках которой столичные специалисты осмотрели и провели сложные операции жителям Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.В регион приехали опытные хирурги из ведущих столичных клиник.Пациенты, нуждавшиеся в высокотехнологичных операциях:Хирургические вмешательства проводились в ведущих государственных клиниках в Нукусе.Ташкентские специалисты провели более 150 сложных операций для пациентов Каракалпакстана.В Узбекистане активно развивают хирургию. Особое внимание власти уделяют развитию неонатальной хирургии, трансплантологии, онкологии. Президент Узбекистана поручил повысить качество медицинского обслуживания и перечень проводимых операций в специалистами республики.Читайте также: В Ташкенте открыли центр детской онкологии на основе опыта России - фото

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операция, каракалпакстан