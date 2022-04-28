https://uz.sputniknews.ru/20220428/uzbekistan-natselilsya-na-rasshirenie-seti-avtozapravok-tatnefti-24253215.html
Узбекистан нацелился на расширение сети автозаправок "Татнефти"
Узбекистан нацелился на расширение сети автозаправок "Татнефти"
"Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. Компания реализует проекты по развитию заправочной сети и намерена участвовать в добыче и переработке топлива в республике.
2022-04-28T09:59+0500
2022-04-28T09:59+0500
2022-04-28T09:59+0500
общество
узбекистан
автозаправка
татнефть
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывает на расширение сети автозаправок "Татнефти" в республике.На днях первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и зампремьера, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов провели переговоры. Встреча прошла в Ташкенте и была посвящена сотрудничеству в топливно-энергетической сфере."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки.В том же году "Татнефть" подписала с "Узбекнефтегазом" документ об основных условиях соглашения о разделе продукции на Приташкентском инвестиционном блоке в Узбекистане.Компании договорились о совместном поиске, разведке и разработке месторождений углеводородов на территории Узбекистана. Сейчас"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" прорабатывают совместные проекты малотоннажной химии по организации производства Бутена-1, Гексена-1, полиоксиметилена.Читайте также:
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узбекистан, автозаправка, татнефть
Узбекистан нацелился на расширение сети автозаправок "Татнефти"
"Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. Компания реализует проекты по развитию заправочной сети и намерена участвовать в добыче и переработке топлива в республике.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывает на расширение сети автозаправок "Татнефти" в республике.
На днях первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и зампремьера, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов провели переговоры.
Встреча прошла в Ташкенте и была посвящена сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.
"В качестве успешного примера совместного сотрудничества можно привести проект по созданию в стране сети АЗС ПАО "Татнефть". Со стороны АО "Узбекнефтегаз" предложен дополнительный перечень, состоящий из семи АЗС, начато проведение оценки данных проектов", — сообщили
в Минэнерго республики.
"Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки.
В том же году "Татнефть" подписала с "Узбекнефтегазом" документ об основных условиях соглашения о разделе продукции на Приташкентском инвестиционном блоке в Узбекистане.
Компании договорились о совместном поиске, разведке и разработке месторождений углеводородов на территории Узбекистана.
Сейчас"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" прорабатывают совместные проекты малотоннажной химии по организации производства Бутена-1, Гексена-1, полиоксиметилена.