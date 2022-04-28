https://uz.sputniknews.ru/20220428/uzbekistantsy-napisali-pisma-veteranam-vov-24269309.html

Узбекистанцы написали письма ветеранам ВОВ

Узбекистанцы написали письма ветеранам ВОВ

В акции приняли участие школьники, активисты и люди старшего поколения

2022-04-28T21:29+0500

2022-04-28T21:29+0500

2022-04-28T21:29+0500

общество

узбекистан

акция

ветераны

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Узбекистане провело традиционную акцию "Письмо Победы", сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.В рамках акции каждый желающий мог написать теплое письмо благодарности и поздравления с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны.Все письма будут переданы ветеранам лично, чтобы каждый из них знал, что его помнят и ценят его подвиг, подчеркнули в Русском доме.Международная акция "Письма Победы" стартовала в 2020 году, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В том году ветераны получили более сорока тысяч писем от участников акции. В 2021 году акция проводилась в онлайн-формате.Читайте также: "Бессмертный полк" пройдет в традиционном формате

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узбекистан, акция, ветераны