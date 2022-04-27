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https://uz.sputniknews.ru/20220427/naznachen-novyy-io-ministra-inostrannyx-del-24250564.html
Назначен новый и.о. министра иностранных дел
Назначен новый и.о. министра иностранных дел
Бывший глава МИД Абдулазиз Камилов стал заместителем секретаря Совбеза.
2022-04-27T21:45+0500
2022-04-27T21:45+0500
политика
министры иностранных дел
назначения
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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил нового и.о. министра иностранных дел республики, сообщает пресс-служба главы государства.Первым заместителем министра, а временно и исполняющим обязанности руководителя внешнеполитического ведомства президент назначил Владимира Имамовича Норова.Абдулазиз Камилов, занимавший прежде должность главы МИД, стал заместителем секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.А его предшественник на этом посту, Бобур Усманов, стал заместителем директора Института стратегических и межрегиональных исследований.Читайте также: Назначен хоким Кашкадарьинской области
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министры иностранных дел, назначения

Назначен новый и.о. министра иностранных дел

21:45 27.04.2022
© Фото: МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2022
© Фото: МИД Узбекистана
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Бывший глава МИД Абдулазиз Камилов стал заместителем секретаря Совбеза.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил нового и.о. министра иностранных дел республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Первым заместителем министра, а временно и исполняющим обязанности руководителя внешнеполитического ведомства президент назначил Владимира Имамовича Норова.
Абдулазиз Камилов, занимавший прежде должность главы МИД, стал заместителем секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.
А его предшественник на этом посту, Бобур Усманов, стал заместителем директора Института стратегических и межрегиональных исследований.
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