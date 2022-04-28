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В шести областях Узбекистана создадут агросервисные центры
В шести областях Узбекистана создадут агросервисные центры
Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам реализации проектов и повышения качества образования в области сельского хозяйства.
2022-04-28T13:21+0500
2022-04-28T13:21+0500
2022-04-28T15:32+0500
узбекистан
сельское хозяйство
общество
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской и Хорезмской областях республики создадут агросервисные центры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что центры оснастят современными лабораториями, где деятельностью займутся специалисты из зарубежных стран. Помимо этого, наладят менеджмент выделенных для проектов средств, электронный учет земель и посевов, а также наблюдение за орошением и урожайностью. Ранее Мирзиёев проводил совещание, посвященное развитию туризма и соответствующей инфраструктуры в стране.В ходе мероприятия президент отметил, что туристическая отрасль только начинает восстанавливаться после пандемии COVID-19 – в первом квартале 2022-го Узбекистан посетили в 2,5 раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Мирзиёев уточнил, что наличие исторических памятников и достопримечательностей является недостаточным для привлечения туристов, необходимы отели, музеи, транспорт, дороги, точки питания и качественный сервис. Глава государства заявил, что необходимо развивать гостиничную инфраструктуру в Каракалпакстане, Андижане и Кашкадарье, развивать молодежный туризм во всех регионах страны и внедрять услуги "семейного отдыха" и формат "все включено".Читайте также:
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узбекистан, сельское хозяйство
В шести областях Узбекистана создадут агросервисные центры
13:21 28.04.2022 (обновлено: 15:32 28.04.2022)
Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам реализации проектов и повышения качества образования в области сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской и Хорезмской областях республики создадут агросервисные центры.
Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Отмечается, что центры оснастят современными лабораториями, где деятельностью займутся специалисты из зарубежных стран.
Помимо этого, наладят менеджмент выделенных для проектов средств, электронный учет земель и посевов, а также наблюдение за орошением и урожайностью.
Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства разработать дорожные карты в разрезе областей и организовать их исполнение на месте.
Ранее Мирзиёев проводил совещание, посвященное развитию туризма и соответствующей инфраструктуры в стране.
В ходе мероприятия президент отметил, что туристическая отрасль только начинает восстанавливаться после пандемии COVID-19 – в первом квартале 2022-го Узбекистан посетили в 2,5 раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
Мирзиёев уточнил, что наличие исторических памятников и достопримечательностей является недостаточным для привлечения туристов, необходимы отели, музеи, транспорт, дороги, точки питания и качественный сервис.
Глава государства заявил, что необходимо развивать гостиничную инфраструктуру в Каракалпакстане, Андижане и Кашкадарье, развивать молодежный туризм во всех регионах страны и внедрять услуги "семейного отдыха" и формат "все включено".