https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-vnedryat-kosmicheskie-texnologii--foto-23247591.html

В сельское хозяйство Узбекистана внедрят космические технологии — фото

В сельское хозяйство Узбекистана внедрят космические технологии — фото

О сотрудничестве агентства “Узбеккосмос” и министерства сельского хозяйства читайте в материале.

2022-03-10T18:26+0500

2022-03-10T18:26+0500

2022-03-10T18:26+0500

общество

узбекистан

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Министерство сельского хозяйства республики планирует использовать космические технологии, сообщает национальное информационное агентство Узбекистана УзА.Агентство космических исследований и технологий при кабинете министров Узбекистана подписало соглашение с Министерством сельского хозяйства о сотрудничестве по использованию космических технологий и системы космического мониторинга в сельском хозяйстве.Документы подписали генеральный директор Агентства “Узбеккосмос” Шухрат Кадиров и заместитель министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамон Юлдашев.В рамках сотрудничества “Узбеккосмос”, в частности, будет обеспечивать космическими снимками для более эффективного выполнения задач, возложенных на Министерство сельского хозяйства, а также внедрит системы космического мониторинга на сельскохозяйственных землях и посевных площадях в разрезе одной области или района республики, — объяснил Шухрат Кадиров.По итогам встречи, представители структур договорились о подготовке плана мероприятий для организации семинаров, реализации совместных проектов, связанных с внедрением космических технологий и системы космического мониторинга, и других задач, отметили в пресс-службе агентства.Читайте также:Как Узбекистан будет контролировать свои земли из космоса — видеоСамовольную застройку "засекут" из космоса

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