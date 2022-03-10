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В сельское хозяйство Узбекистана внедрят космические технологии — фото
В сельское хозяйство Узбекистана внедрят космические технологии — фото
О сотрудничестве агентства “Узбеккосмос” и министерства сельского хозяйства читайте в материале.
2022-03-10T18:26+0500
2022-03-10T18:26+0500
общество
узбекистан
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Министерство сельского хозяйства республики планирует использовать космические технологии, сообщает национальное информационное агентство Узбекистана УзА.Агентство космических исследований и технологий при кабинете министров Узбекистана подписало соглашение с Министерством сельского хозяйства о сотрудничестве по использованию космических технологий и системы космического мониторинга в сельском хозяйстве.Документы подписали генеральный директор Агентства “Узбеккосмос” Шухрат Кадиров и заместитель министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамон Юлдашев.В рамках сотрудничества “Узбеккосмос”, в частности, будет обеспечивать космическими снимками для более эффективного выполнения задач, возложенных на Министерство сельского хозяйства, а также внедрит системы космического мониторинга на сельскохозяйственных землях и посевных площадях в разрезе одной области или района республики, — объяснил Шухрат Кадиров.По итогам встречи, представители структур договорились о подготовке плана мероприятий для организации семинаров, реализации совместных проектов, связанных с внедрением космических технологий и системы космического мониторинга, и других задач, отметили в пресс-службе агентства.Читайте также:Как Узбекистан будет контролировать свои земли из космоса — видеоСамовольную застройку "засекут" из космоса
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узбекистан, сельское хозяйство

В сельское хозяйство Узбекистана внедрят космические технологии — фото

18:26 10.03.2022
© pixabay.com/PIRO4DСпутниковая оптика
Спутниковая оптика - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
© pixabay.com/PIRO4D
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О сотрудничестве агентства “Узбеккосмос” и министерства сельского хозяйства читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Министерство сельского хозяйства республики планирует использовать космические технологии, сообщает национальное информационное агентство Узбекистана УзА.
Агентство космических исследований и технологий при кабинете министров Узбекистана подписало соглашение с Министерством сельского хозяйства о сотрудничестве по использованию космических технологий и системы космического мониторинга в сельском хозяйстве.
Документы подписали генеральный директор Агентства “Узбеккосмос” Шухрат Кадиров и заместитель министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамон Юлдашев.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики УзбекистанМинистерство сельского хозяйства Республики Узбекистан будет использовать космические технологии
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан будет использовать космические технологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан будет использовать космические технологии
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан
В рамках сотрудничества “Узбеккосмос”, в частности, будет обеспечивать космическими снимками для более эффективного выполнения задач, возложенных на Министерство сельского хозяйства, а также внедрит системы космического мониторинга на сельскохозяйственных землях и посевных площадях в разрезе одной области или района республики, — объяснил Шухрат Кадиров.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики УзбекистанМинистерство сельского хозяйства Республики Узбекистан будет использовать космические технологии
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан будет использовать космические технологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан будет использовать космические технологии
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан
По итогам встречи, представители структур договорились о подготовке плана мероприятий для организации семинаров, реализации совместных проектов, связанных с внедрением космических технологий и системы космического мониторинга, и других задач, отметили в пресс-службе агентства.
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