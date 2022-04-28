https://uz.sputniknews.ru/20220428/v-sng-xotyat-sozdat-organizatsiyu-po-prodvijeniyu-russkogo-yazyka-24253687.html
В СНГ хотят создать организацию по продвижению русского языка
В СНГ хотят создать организацию по продвижению русского языка
О важности создания подобной структуры в декабре 2021-го заявил Токаев на встрече с Путиным.
2022-04-28T10:24+0500
2022-04-28T10:24+0500
2022-04-28T10:24+0500
политика
снг
русский язык
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) предлагают создать международную организацию по поддержке и продвижению русского языка.Эту инициативу накануне обсуждали представители России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы. О важности создания подобной структуры в декабре 2021 года заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Этот проект "с интересом восприняли партнеры по СНГ", подчеркнул зампредседателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Бекетжан Жумаханов.Этот вопрос продолжат прорабатывать на следующем заседании экспертной группы, которое запланировано на июнь. Ранее Путин заявил о дискриминации России и всего русского на Западе. По его словам, "культура отмены" в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры.Путин добавил, что сейчас с концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова", запрещаются русские писатели, например, Федор Достоевский.Президент подчеркнул, что в последний раз такую "массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии".Читайте также:
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снг, русский язык
В СНГ хотят создать организацию по продвижению русского языка
О важности создания подобной структуры в декабре 2021-го заявил Токаев на встрече с Путиным.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) предлагают создать международную организацию по поддержке и продвижению русского языка.
Эту инициативу накануне обсуждали представители России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы.
О важности создания подобной структуры в декабре 2021 года заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Этот проект "с интересом восприняли партнеры по СНГ", подчеркнул зампредседателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Бекетжан Жумаханов.
"В частности, Россия, поддержав инициативу казахстанской стороны, отметила, что создаваемая международная структура по поддержке и продвижению русского языка может стать базовой площадкой для всех разделяющих ее принципы государств и объединять людей и сообщества, использующих русский язык в различных формах и проявляющих интерес к русскоязычной культуре", – сообщил Жумаханов.
Этот вопрос продолжат прорабатывать на следующем заседании экспертной группы, которое запланировано на июнь.
Ранее Путин заявил о дискриминации России и всего русского на Западе.
По его словам, "культура отмены" в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры.
"Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ; говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит", — отметил глава государства.
Путин добавил, что сейчас с концертных афиш "вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова", запрещаются русские писатели, например, Федор Достоевский.
Президент подчеркнул, что в последний раз такую "массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии".